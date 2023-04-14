Liderin konuğu Kayserispor

Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 29. hafta maçında bugün sahasında Yukatel Kayserispor'u yenmek istiyor. Nef Stadı'ndabaşlayacak maçıyönetecek. Topladığıliderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, en yakın takipçisibulunuyor. Cimbom'da sakatlık süreci geride kalan ve iki gündür takımla çalışan11'de yer alması bekleniyor. Evinde oynadığıGalatasaray, iç sahadakimaçı öncesinde G.Saray'da 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor., kart görürse 30. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasındaduruma düşecek.taraftarları, bugün oynanacakgösterdi. 285 TL ile 4 bin 500 TL arasındaki biletler, satışa çıktıktanCimbom'un mutlak 3 puan hedeflediği karşılaşmaoynanacak.