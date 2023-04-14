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    Liderin konuğu Kayserispor

    Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Cimbom, 3 puan alarak rakipleriyle farkı açmayı hedefliyor

    Liderin konuğu Kayserispor
    Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 29. hafta maçında bugün sahasında Yukatel Kayserispor'u yenmek istiyor. Nef Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Cimbom'da sakatlık süreci geride kalan ve iki gündür takımla çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın 11'de yer alması bekleniyor. Evinde oynadığı son 9 lig maçını kazanan Galatasaray, iç sahadaki son 12 lig maçında yenilmedi.

    CİMBOM'DA SARI ALARM
    KAYSERİ maçı öncesinde G.Saray'da 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Boey, Oliveira, Icardi, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, kart görürse 30. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

    KAYSERİ MAÇI KAPALI GİŞE
    GALATASARAY taraftarları, bugün oynanacak Kayserispor maçı biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 285 TL ile 4 bin 500 TL arasındaki biletler, satışa çıktıktan sadece 3 dakika sonra tükendi. Cimbom'un mutlak 3 puan hedeflediği karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

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    Haberler Spor Liderin konuğu Kayserispor
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