11 yıl sonra süper Lig’e yükselen Samsunspor’un başarısını Hüseyin Eroğlu açıkladı!

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen ve 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da büyük bir coşku hakim. Başarının mimarı Hüseyin Eroğlu, 7'nci sırada aldığı takımı 20 maçlık yenilmezlik serisiyle Süper Lig'e taşıdı. Başarının sırrını "GETS" adını verdiği formüle bağlayan Eroğlu, "Gelişim, takım mühendisliği ve sistem bizi kupaya ulaştırdı" dedi.
Tecrübeli teknik adam, "Samsunspor bir marka ve Türk futbolunun en önemli markası. Buraya geldiğimizde her şeyin bilincindeydik. Ekibimizle birlikte o sözü verdik. 11 yıllık hasreti bitirip, seneye Süper Lig'de olacağımızı söylemiştik. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Son 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Atatürklü armalı Samsunspor'un teknik direktörü olmak, bana bu anlamda fırsat tanındığı için bütün herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
EFSANE TAKIM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, "5 yıldır bu şampiyonluk için uğraşıyorum. Bundan sonra efsane takım kaldığı yerden Süper Lig'e devam edecek" diye konuştu.