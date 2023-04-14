11 yıl sonra süper Lig’e yükselen Samsunspor’un başarısını Hüseyin Eroğlu açıkladı!

Tecrübeli teknik adam, "Samsunspor bir marka ve Türk futbolunun en önemli markası. Buraya geldiğimizde her şeyin bilincindeydik. Ekibimizle birlikte o sözü verdik. 11 yıllık hasreti bitirip, seneye Süper Lig'de olacağımızı söylemiştik. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Son 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Atatürklü armalı Samsunspor'un teknik direktörü olmak, bana bu anlamda fırsat tanındığı için bütün herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.