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    • 13.04.2023 17:05
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    • 13.04.2023 17:05
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    Sadio Mane kadro dışı bırakıldı

    Manchester City ile deplasmanda oynanan ve 3-0 kaybedilen maçın ardından Bayern Münihli Sadio Mane takım arkadaşı Leroy Sane'yi yumruklamıştı. Yıldız oyuncu yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

    takvim.com.tr
    Sadio Mane kadro dışı bırakıldı
    Sezon başında Liverpool'dan 32 milyon Euro bedelle transfer edilen Sadio Mane, City maçının ardından takım arkadaşı Leroy Sane'yi yumrukladı.
    Bild'in haberine göre Bayern Münih yönetimi, Senegalli oyuncuyu geçici süreliğine kadro dışı bıraktı.

    Habere göre Mane saha içindeki bir pozisyon nedeniyle Leroy Sane'ye sinirlendi ve birdenbire takım arkadaşına yumruk attı. Bayern Münihli oyuncular ikili ayırdı ve Leroy Sane soyunma odasına gönderildi.

    Bayern Münih yıldız oyuncuyu Hoffenheim kadrosuna almadığını ve oyuncuya para cezası verileceğini açıkladı.

    Mane bu sezon Alman ekibinde 32 maça çıktı ve 11 gol, 5 asistlik katkı sağladı.Manchester City ile deplasmanda oynanan ve 3-0 kaybedilen maçın ardından Bayern Münihli Sadio Mane takım arkadaşı Leroy Sane'yi yumruklamıştı. Yıldız oyuncu yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.
    Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Manchester City'ye 3-0 kaybetti. Maçın ardından yaşananlar ise dünya futbolunda ses getirdi.

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