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    Borçlar 22 milyarı aştı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

    Galatasaray’ın 6.65 milyar, Beşiktaş’ın 6.18 milyar, Fenerbahçe’nin 5.99 milyar, Trabzonspor’un ise 3.2 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor. Dört kulübün tüm varlıkları ise toplam borcun ancak 3’te 1’ini karşılıyor.

    Borçlar 22 milyarı aştı
    TÜRK futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor. Dört kulübün, KAP'a yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22,02 milyar liraya (1,1 milyar euro) ulaştı. Galatasaray borç sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6,65 milyar lira. Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var.

    KARTAL 2. SIRADA
    Geçtiğimiz     sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan Siyah-Beyazlı kulübün 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor. Fenerbahçe, borç kategorisinde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan Sarı-Lacivertliler'in toplam borcu 5,99 milyar lira. Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.
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    Haberler Spor Borçlar 22 milyarı aştı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...
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