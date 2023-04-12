Borçlar 22 milyarı aştı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

TÜRK futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor. Dört kulübün, KAP'a yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22,02 milyar liraya (1,1 milyar euro) ulaştı. Galatasaray borç sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6,65 milyar lira. Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var.
KARTAL 2. SIRADA
Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan Siyah-Beyazlı kulübün 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor. Fenerbahçe, borç kategorisinde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan Sarı-Lacivertliler'in toplam borcu 5,99 milyar lira. Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.
KARTAL 2. SIRADA
Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan Siyah-Beyazlı kulübün 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor. Fenerbahçe, borç kategorisinde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan Sarı-Lacivertliler'in toplam borcu 5,99 milyar lira. Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.