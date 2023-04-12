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    Beşiktaş'ta Dele Alli tartışmasına son sürat devam!

    Başkan Çebi’nin Ceyhun Kazancı’ya “Bonservisi bedelsiz olursa Dele Alli 1 yıl daha kalsın” talimatı tartışma yarattı. İngiliz basınında çıkan bir fotoğrafta yıldız futbolcunun alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürülüyor.

    Dele Alli tartışması

    Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması devam ediyor. İngiliz yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

    Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya "Eğer bedelsiz olabiliyorsa 1 yıl daha kalabilir" talimatı taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

    Dele Alli'nin bazı fotoğraflarının servis edilmesinin ardından İngiliz futbolcunun uyuşturucu ve alkol kullandığı yolunda iddialarının artması Beşiktaşlı taraftarları kuşkuya düşürdü.

        Siyah-Beyazlı taraftarlar Dele Alli'nin kalitesine itiraz etmezken, takımda kalıp kalmaması için ise "Büyük bir risk olur" şeklinde görüş belirttiler.

        GÜNEŞ DE SICAK DEĞİL
        Önümüzdeki günlerde de Dele Alli'nin Beşiktaş'taki geleceğinin masaya yatırılma süreci devam edecek gibi görünüyor.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Dele Alli üzerinden gelecek sezon için bir hesap yapmadığı ve İngiliz oyuncu takımda olmayacakmış gibi davrandığı da gelen haberler arasında.

            Dele Alli'nin 2019 yılındaki piyasa değeri 100 milyon Euro'ydu.


            GÖRÜNTÜLER İÇ AÇICI DEĞİL!
            İngiliz basınında çıkan bu foto büyük kartışma yarattı, Dele Alli'nin İngiltere'de bir arkadaş ortamında oturduğu masada yüksek alkol oranlı içki şişeleri, çiğneme tütünleri ve oyun kartları dikkat çekti. Ancak fotoğrafın hangi tarihte çekildiğine dair bir bilgi verilmedi.

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            Haberler Spor Beşiktaş'ta Dele Alli tartışmasına son sürat devam!
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