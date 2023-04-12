Beşiktaş'ta Dele Alli tartışmasına son sürat devam!

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya "Eğer bedelsiz olabiliyorsa 1 yıl daha kalabilir" talimatı taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya "Eğer bedelsiz olabiliyorsa 1 yıl daha kalabilir" talimatı taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.
Siyah-Beyazlı taraftarlar Dele Alli'nin kalitesine itiraz etmezken, takımda kalıp kalmaması için ise "Büyük bir risk olur" şeklinde görüş belirttiler.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Dele Alli üzerinden gelecek sezon için bir hesap yapmadığı ve İngiliz oyuncu takımda olmayacakmış gibi davrandığı da gelen haberler arasında.
Dele Alli'nin 2019 yılındaki piyasa değeri 100 milyon Euro'ydu.
GÖRÜNTÜLER İÇ AÇICI DEĞİL!
İngiliz basınında çıkan bu foto büyük kartışma yarattı, Dele Alli'nin İngiltere'de bir arkadaş ortamında oturduğu masada yüksek alkol oranlı içki şişeleri, çiğneme tütünleri ve oyun kartları dikkat çekti. Ancak fotoğrafın hangi tarihte çekildiğine dair bir bilgi verilmedi.