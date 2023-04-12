Beşiktaş'ta Dele Alli tartışmasına son sürat devam!





GÖRÜNTÜLER İÇ AÇICI DEĞİL!

İngiliz basınında çıkan bu foto büyük kartışma yarattı, Dele Alli'nin İngiltere'de bir arkadaş ortamında oturduğu masada yüksek alkol oranlı içki şişeleri, çiğneme tütünleri ve oyun kartları dikkat çekti. Ancak fotoğrafın hangi tarihte çekildiğine dair bir bilgi verilmedi.