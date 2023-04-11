Galatasaray’ın Boey transferinden beklentisi 15 milyon euro!

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal, Galatasaray'ın yıldızına kafayı takmış durumda. Londra ekibinin, Sacha Boey için özel menajer yetkilendirdiği öğrenildi.
Londra ekibinin adım adım takip ettiği Fransız sağ bek oyuncusu için sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.
Galatasaray Yönetimi Boey'u 15 milyon euronun altında bir rakama satmak istemiyor.
Geçtiğimiz günlerde Fransız basınına konuşan Boey, "Kariyerimde yeni bir adım atma zamanı geldi ancak sezon sonunu beklemek gerekiyor. Neler olacağını o zaman göreceğiz" demişti.