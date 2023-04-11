Galatasaray’ın Boey transferinden beklentisi 15 milyon euro!

44 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Sacha Boey, 44 kez G.Saray formasını giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 asist yaptı. Genç yıldız, başarılı performansıyla taraftarın sevgilisi.

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