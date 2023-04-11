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    F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'den maç sonrası sert ifadeler!

    Maçın ardından konuşan Selahattin Baki, “Bu hakemler Fenerbahç’eyi şampiyon yapacak’ algısı var. Bundan bir tek hakemlerin haberi yok. Lale Oar tve MHK’ya sesleniyorum, son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber. Utanma da kalmamış bunlarda”

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    Bunların utanması yok

    Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Karagümrük galibiyeti sonrasında sert açıklamalarda bulundu.

    Selahattin Baki "Bizim en uzak tribünden görebildiğimiz penaltıyı ne hakem görebildi, ne de VAR... Bu artık kabul edilemez bir noktaya geldi. Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar. 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var. Bundan herhalde bir tek hakemlerin haberi yok. Lale Orta ve MHK'ya sesleniyorum, son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber. Utanma da kalmamış bunlarda! Çadır tiyatrosuna döndü bu iş. TFF, MHK bütün kurumlara sesleniyorum, bu algıcılardan korkmayın!" diye konuştu.

    3. KEZ YARIŞTAN KOPARTILMAK İSTENDİK
    BAKI şöyle devam etti: "Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu akşam herkesin gözü önünde, bu sezon 3. kere şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı.

        Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı hatırlarsınız.

        Önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını öneriyorum.


        Birikmişleri masaya koyun da hep beraber hesabı keselim." diye konuştu.


            FENER ZİRVEYİ KAFAYA TAKTI
            F.Bahçe Karagümrük'ü 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet elde etti. 4. dakikada Arao topu kafayla ağlara gönderdi ancak Samet'in Baniya'ya yaptığı faul sonrası gol geçersiz sayıldı. 24'te Altay'dan seken topu Ozdoev tamamladı: 1-0. 49'da Colley kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.

            51'de Zajc, ceza sahası dışından müthiş vurdu, maça eşitlik geldi: 1-1. Joao Pedro yüzde 100'ü kaçırdı 56'da Ferdi'yi geçen Borini ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Top az farkla dışarı çıktı. 70'te Arda'nın şutu kaleci Batuhan'dan döndü. Dönen topu kale önünde Pedro tamamlayamadı. Golün asisti Arda Güler'den 78'de Arda Güler'in kullandığı kornerde topu iyi yükselen Szalai kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-2. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında kritik bir galibiyet elde ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.


            İKİNCİ YARILARI ÇOK SEVİYOR
            F.Bahçe, Süper Lig'de maçların ikinci yarısında en çok gol atan takım konumunda. Karagümrük maçında da iki gol bulan Sarı-Lacivertliler ikinci yarılarda 38 gole ulaştı. Bu arada Kanarya'nın Sloven orta sahası Miha Zajc iki yıl aradan sonra ceza sahası dışından gol attı.


                İRFAN CAN 11'DE BAŞLADI
                Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Karagümrük maçında iki değişikliğe gitti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan çeyrek final mücadelesinde ilk 11'de yer almayan Willian Arao ve İrfan Can Kahveci, bu maçta ilk 11'de şans buldu. Kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkan Sloven orta saha Miha Zajc ve Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi ise yedek kulübesinde yer aldı.


                ALTAY'A BÜYÜK TEPKİ
                F.bahçe kalecisi Altay Bayındır, Karagümrük maçında yediği golle büyük tepki çekti. Karagümrük'ün attığı golde topu elinden sektiren milli kaleciye sosyal medyadan büyük tepki vardı. Tecrübeli kaleci için, "Altay uzun zamandır formsuz. Yediği golde büyük hata yaptı. Yeni sözleme ona yaramadı" yorumları yapıldı.


                FENERBAHÇE'DEN PENALTI İSYANI
                Maçın en çok tartışılan pozisyonlarından bir tanesi 62. dakikada yaşandı. Valencia Dresevic'in darbesiyle yerde kaldı. Oyun durdurduktan sonra VAR yaklaşık 1 dakika pozisyonu inceledi. Ardından 'Devam' kararı çıktı. İlk yarıda Arao'nun iptal edilen golüne de itirazlar oldu. Karagümrük cephesi de ilk atılan golde kazanılan korner öncesinde, hakem atışının çabuk yapıldığı yönünde itirazlar oldu.


                    İPTAL KARARINI ANLAMADIM
                    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Arao'nun golünün neden iptal edildiğini ve Valencia'ya neden penaltı verilmediğini anlayamadım" diye konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Arao'nun golünün neden iptal edildiğini ve Valencia'ya neden penaltı verilmediğini anlayamadım. Umarım bu sezon bir daha hakemler hakkında konuşmak durumunda kalmam" açıklamasında bulundu. Portekizli teknik adam geleceğiyle ilgili olarak ise, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.


                    FERDİ A.GÜCÜ MAÇINDA CEZALI
                    Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart nedeniyle 29. haftadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

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                    Bu FETÖ’ye ışık yakmak değilse nedir?
                    Haberler Spor F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'den maç sonrası sert ifadeler!
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