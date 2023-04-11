Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Karagümrük galibiyeti sonrasında sert açıklamalarda bulundu.
Selahattin Baki "Bizim en uzak tribünden görebildiğimiz penaltıyı ne hakem görebildi, ne de VAR... Bu artık kabul edilemez bir noktaya geldi. Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar. 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var. Bundan herhalde bir tek hakemlerin haberi yok. Lale Orta ve MHK'ya sesleniyorum, son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber. Utanma da kalmamış bunlarda! Çadır tiyatrosuna döndü bu iş. TFF, MHK bütün kurumlara sesleniyorum, bu algıcılardan korkmayın!" diye konuştu.
3. KEZ YARIŞTAN KOPARTILMAK İSTENDİK
BAKI şöyle devam etti: "Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu akşam herkesin gözü önünde, bu sezon 3. kere şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı.