



İPTAL KARARINI ANLAMADIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Arao'nun golünün neden iptal edildiğini ve Valencia'ya neden penaltı verilmediğini anlayamadım" diye konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Arao'nun golünün neden iptal edildiğini ve Valencia'ya neden penaltı verilmediğini anlayamadım. Umarım bu sezon bir daha hakemler hakkında konuşmak durumunda kalmam" açıklamasında bulundu. Portekizli teknik adam geleceğiyle ilgili olarak ise, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.



FERDİ A.GÜCÜ MAÇINDA CEZALI

Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart nedeniyle 29. haftadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.