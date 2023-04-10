Trabzonspor’da iç saha ile dış saha arasındaki fark uçurum gibi!





25 PUAN KAYBEDİLDİ

Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı tam 20 resmi karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 5 maç kazanabildi. Dış sahadaki 13 maçta 7 kez yenilgi alan Trabzonspor, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa karşısında yeni bir yenilgi daha tadan Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon toplamda 3, bir önceki sezon 1 ve 2019- 20 sezonunda da 2 deplasman yenilgisi almıştı. Son 3 sezondaki 6 yenilginin üzerine çıkan Trabzonspor, toplamda 13 dış saha maçında rakiplerine 25 puan kaybetti ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.