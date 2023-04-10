Trabzonspor’da iç saha ile dış saha arasındaki fark uçurum gibi!

Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçı 2-0'lık skor ile kaybeden Trabzonspor'da kötü gidişat devam etti. Geçici olarak İhsan Derelioğlu'nu göreve getiren Bordo-Mavililer'in bu sezon istediği sonuçları alamamasında dış sahadaki olumsuz sonuçlar da etkili oldu.
190 GÜNLÜK HASRET
Evinde 30 puan toplayan ve dış sahada sadece 14 puan elde edebilen Trabzonspor, en son 1 Ekim 2022 tarihinde deplasmanda galip gelmeyi başarmıştı. Karadeniz ekibi, ligin bitimine haftalar kala son üç sezonda aldığı deplasman mağlubiyeti sayısının toplamından daha çok kayıp yaşarak taraftarlarını üzdü.
25 PUAN KAYBEDİLDİ
Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı tam 20 resmi karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 5 maç kazanabildi. Dış sahadaki 13 maçta 7 kez yenilgi alan Trabzonspor, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa karşısında yeni bir yenilgi daha tadan Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon toplamda 3, bir önceki sezon 1 ve 2019- 20 sezonunda da 2 deplasman yenilgisi almıştı. Son 3 sezondaki 6 yenilginin üzerine çıkan Trabzonspor, toplamda 13 dış saha maçında rakiplerine 25 puan kaybetti ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.