Galatasaray Middlesbrough’nun golcü oyuncusuna kancayı taktı





SEZON SONU SERBEST KALACAK

Akpom'un M'Boro ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Cimbom'a sıcak bakabileceği belirtildi. Bu sezon 34 maçta forma giyen Akpom, 26 gol, 2 asistlik performansıyla takımı adına anahtar oyunculardan biri oldu. 7 milyon euro değer biçilen Akpom daha önce PAOK, Arsenal ve Hull City formalarını terletti.

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