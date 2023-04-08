Sergen Yalçın’ın talep ettiği rakam Trabzonspor yönetimini zorladı

Trabzonspor'da teknik direktör konusundaki belirsizlik henüz çözüme kavuşmadı. Takımı sezon sonuna kadar bir teknik adama emanet edip gelecek sezonun planlamasını yapmak isteyen yönetim kurulunda Sergen Yalçın ismi bir anda ön plana çıkmış ve sezon sonu için Montella, Pirlo veya Çağdaş Atan'ı bekleme fikri beklemeye alınmıştı. Bunun üzerine Sergen Yalçın ile Başkan Ertuğrul Doğan arasında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yalçın ile yapılan görüşmede 1.5 yıllık sözleşme, gelecek sezonun kadro planlaması ve kadro değerinin düşürülmesi gibi birçok konuda olumlu geçen görüşme tecrübeli teknik adamın yardımcılarıyla birlikte yıllık yaklaşık 50 milyon lira civarında bir rakam talep etmesi nedeniyle tıkandı. Başkan Doğan bu rakamı çok yüksek bulurken taraftarlar ilerideki günlerde tekrar görüşmek üzere ayrıldı. Yalçın ile Doğan arasındaki ikinci görüşmenin hangi gün yapılacağı konusu henüz kesinlik kazanmazken aradaki rakamsal farklılığın yüksek olduğu belirtildi. Eğer yine sonuç çıkmazsa alternatif isimlerle görüşülecek.







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Sergen Yalçın kendisi ve teknik ekibi için yıllık 50 milyon TL istedi. Trabzon yönetimi bu rakamı aşağıya çekmek amacında.

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