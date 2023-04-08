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    Hagi'nin prensine Kartal kancası! Beşiktaş 17 yaşındaki gözde kanat oyuncusu Enes Sali'yi gözüne kestirdi

    Gheorghe Hagi’nin 17 yaşındaki gözde kanat oyuncusu Enes Sali, Beşiktaş’ın transfer radarına girdi. Kara Kartal , bu transferde Sporting Lizbon ile yarışacak.

    Hagi’nin prensine Kartal kancası

    Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadroya katılacak isimleri şekillendirmeye başlayan Kartal, yıldız oyuncuların yanı sıra potansiyeli olan genç futbolcuları da listesine dahil etti.



    HEDEF ENES SALİ
    Siyah-Beyazlılar'ın takibe aldığı son ismin Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin yönetimindeki Farul Constanta'da oynayan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Sali olduğu öğrenildi.



    DEĞERİ 3 MİLYON EURO
    Beşiktaş'ın yanı sıra genç oyuncuya Portekiz ekibi Sporting Lizbon da talip oldu. Sporting, Enes Sali için Constanta'ya 1 milyon euro önerse de bu teklif geri çevrildi. Hagi, Enes için en az 3 milyon euro talep etti. Türk kökenli Enes Sali'nin Romanya vatandaşlığı da bulunuyor. 11 yaşındayken Barcelona'nın keşfettiği Enes, Kanada'nın Woodbridge Strikers takımından Katalan ekibinin altyapısına katılmıştı. Enes, Barcelona'nın FIFA ile yaşadığı transfer sorunları nedeniyle 1 yıl sonra takımdan ayrılmak zorunda kalmış sonra da Hagi'nin futbol akademisine katılmıştı.

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