Hagi'nin prensine Kartal kancası! Beşiktaş 17 yaşındaki gözde kanat oyuncusu Enes Sali'yi gözüne kestirdi

Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadroya katılacak isimleri şekillendirmeye başlayan Kartal, yıldız oyuncuların yanı sıra potansiyeli olan genç futbolcuları da listesine dahil etti.
HEDEF ENES SALİ
Siyah-Beyazlılar'ın takibe aldığı son ismin Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin yönetimindeki Farul Constanta'da oynayan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Sali olduğu öğrenildi.
DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın yanı sıra genç oyuncuya Portekiz ekibi Sporting Lizbon da talip oldu. Sporting, Enes Sali için Constanta'ya 1 milyon euro önerse de bu teklif geri çevrildi. Hagi, Enes için en az 3 milyon euro talep etti. Türk kökenli Enes Sali'nin Romanya vatandaşlığı da bulunuyor. 11 yaşındayken Barcelona'nın keşfettiği Enes, Kanada'nın Woodbridge Strikers takımından Katalan ekibinin altyapısına katılmıştı. Enes, Barcelona'nın FIFA ile yaşadığı transfer sorunları nedeniyle 1 yıl sonra takımdan ayrılmak zorunda kalmış sonra da Hagi'nin futbol akademisine katılmıştı.