Hagi'nin prensine Kartal kancası! Beşiktaş 17 yaşındaki gözde kanat oyuncusu Enes Sali'yi gözüne kestirdi





DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın yanı sıra genç oyuncuya Portekiz ekibi Sporting Lizbon da talip oldu. Sporting, Enes Sali için Constanta'ya 1 milyon euro önerse de bu teklif geri çevrildi. Hagi, Enes için en az 3 milyon euro talep etti. Türk kökenli Enes Sali'nin Romanya vatandaşlığı da bulunuyor. 11 yaşındayken Barcelona'nın keşfettiği Enes, Kanada'nın Woodbridge Strikers takımından Katalan ekibinin altyapısına katılmıştı. Enes, Barcelona'nın FIFA ile yaşadığı transfer sorunları nedeniyle 1 yıl sonra takımdan ayrılmak zorunda kalmış sonra da Hagi'nin futbol akademisine katılmıştı.

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