Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

Sevilla defterini kapatan Nelsson'a sürpriz bir talip daha çıktı. Premier Lig temsilcisi Crystal Palace bu transferde çok ısrarcı. Hatta İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki savunmacı ile anlaştığı, oyuncunun da Galatasaray'dan bir kez daha izin talebinde bulunduğu iddia edildi.

