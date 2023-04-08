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    • Spor
    • 08.04.2023 14:19
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    • 08.04.2023 14:20
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    Galatasaray'a dev gelir! Kasa taşacak

    Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'a Nelsson'dan dev bir gelir gelecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

    Forma giymediği iki maçta da Galatasaray'ın çok ciddi savunma problemleri yaşayıp mağlup olduğu Victor Nelsson, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılabilir.
    Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

    Geçtiğimiz yaz döneminde de Sevilla ile anlaşan, gitmek için izin isteyen, ancak kulübün lig bitene kadar kalması yönünde ikna ettiği Danimarkalı savunmacı, bu kez de İngiliz kulüplerinin radarına girdi.
    Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

    Cim Bom'un Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesiyle birlikte Dünya Kupası için bulunduğu Katar'da ülkesinin önde gelen tabloid gazetelerinden B.T.'ye açıklamalarda bulunmuştu.
        Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

        Nelsson'un, Sevilla'ya transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak hayal kırıklığını gizlemediğini öne sürüldüğü aktarılmıştı.
        Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

        Başarılı stoper, "Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşıyorum ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek" diye konuştu.
        Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

        Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson için de Sarı Kırmızılı ekibin kapısını çalmıştı. İspanyol kulübünün 13+3 milyon Euro'luk teklifi kabul edilmemişti.
            Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

            Danimarkalı stoper, o dönem Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baksa da Sarı Kırmızılı yönetim genç oyuncuyu ikna etmeyi başarmıştı.
            Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

            Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak kariyerine Cim Bom'da devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi.
            Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

            Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Nelsson için yapılan bu zam sadece 1 sezon için geçerli.
                Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

                PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

                Sevilla defterini kapatan Nelsson'a sürpriz bir talip daha çıktı. Premier Lig temsilcisi Crystal Palace bu transferde çok ısrarcı. Hatta İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki savunmacı ile anlaştığı, oyuncunun da Galatasaray'dan bir kez daha izin talebinde bulunduğu iddia edildi.
                Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

                Galatasaray cephesinin Victor Nelsson için belirlediği bonservis ücreti 25 milyon Euro. Crystal Palace'ın bu bedeli ödemeye karar verdiği de gelen haberler arasında.
                Galatasaray’a dev gelir! Kasa taşacak

                Danimarka Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen genç futbolcunun muhtemel ayrılığına karşı yeni stoper arayışları önümüzdeki günlerde başlayacak. Fanatik'in haberine göre Teknik direktör Okan Buruk'un bir transfer listesi hazırlamaya başladığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar, Nelsson'u 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Kopenhag'dan transfer etmişti.
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                Haberler Spor Galatasaray'a dev gelir! Kasa taşacak
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