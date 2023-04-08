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    • 08.04.2023 15:46
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    • 08.04.2023 15:46
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    Beşiktaş'ta transfer harekatı! İmzalar atılıyor

    Süper Lig'de Kadıköy'de aldığı Fenerbahçe galibiyetiyle zirveye bir adım daha yaklaşan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah beyazlılar bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürürken gelecek sezon için somut adımlar atılıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ta transfer harekatı! İmzalar atılıyor

    Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetle moral bulan siyah-beyazlılar, bir yandan da sözleşmesini uzatmak istenilen oyuncularla görüşmelere başladı.

    Beşiktaş’ta transfer harekatı! İmzalar atılıyor

    Yöneticiler başarılı file bekçisi Mert Günok'tan sonra Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'la görüşme odasına girecek. Mert, takımda kalmak istediğini daha önce yönetime iletmişti. Salih ve Ghezzal'ın da Beşiktaş ile yola devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetim çok uzatmadan bu üç isme imza attırmayı planlıyor.

    Beşiktaş’ta transfer harekatı! İmzalar atılıyor

    Önümüzdeki yılların iskeletini, yeni sezon başlamadan oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuların 2024'te bitecek sözleşmelerini 2026'ya kadar uzatmak istiyor.
        Beşiktaş’ta transfer harekatı! İmzalar atılıyor

        Bu arada Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ün de kalması için harekete geçildi.
        Beşiktaş’ta transfer harekatı! İmzalar atılıyor

        Alanyaspor yönetimi 1.3 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim yaparsa, Tayfur ile uzun süreçli bir sözleşme yapılması bekleniyor.
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