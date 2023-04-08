Beşiktaş’ta transfer harekatı! İmzalar atılıyor

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetle moral bulan siyah-beyazlılar, bir yandan da sözleşmesini uzatmak istenilen oyuncularla görüşmelere başladı.
Yöneticiler başarılı file bekçisi Mert Günok'tan sonra Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'la görüşme odasına girecek. Mert, takımda kalmak istediğini daha önce yönetime iletmişti. Salih ve Ghezzal'ın da Beşiktaş ile yola devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetim çok uzatmadan bu üç isme imza attırmayı planlıyor.
Önümüzdeki yılların iskeletini, yeni sezon başlamadan oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuların 2024'te bitecek sözleşmelerini 2026'ya kadar uzatmak istiyor.