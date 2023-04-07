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    Trabzonspor’da hoca bilmecesi çözülüyor! Sergen Yalçın sesleri...

    Ertuğrul Doğan, tecrübeli hoca ile ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Sergen hocanın teklife sıcak baktığı, rakamsal konuların bir kez daha görüşüleceği ifade edildi...

    Takvim
    Yunus Emre Sel
    Sergen Yalçın sesleri!

    Trabzonspor'da teknik adam sorunu çözüme kavuşuyor...

    Kupadaki Ankaragücü hüsranının ardından Orhan Ak'ın görevinden ayrılmasıyla teknik adam arayışına başlayan Bordo-Mavililer'de yollar Sergen Yalçın'a çıktı.

    2 gündür teknik adam konusunda yoğun mesai harcayan Bordo-Mavili yönetim Sergen Yalçın ismi üzerinde mutabık kaldı.

    Sergen Yalçın'ın 30 yılı aşkın süredir hem oyuncu hem de teknik adam olarak Türk futbolunun içinde olmasını artı bir değer olarak gören Bordo-Mavili yönetim, Beşiktaş'ı şampiyon yapması, genç oyunculara şans tanıması nedeniyle de Sergen Yalçın isminde karar kıldı.

        Yönetimin bu kararının ardından Başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

        BÜTÇE KONUŞULACAK
        Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Sergen Yalçın ile yaptığı zirvede ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

        Tarafların kısa süre içinde bir kez daha buluşacağı belirtildi. İkinci toplantıda hem Sergen Yalçın ve teknik heyetin alacağı ücret hem de gelecek sezon takımın bütçesinin konuşulacağı öğrenildi.

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            Haberler Spor Trabzonspor’da hoca bilmecesi çözülüyor! Sergen Yalçın sesleri...
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