Trabzonspor’da hoca bilmecesi çözülüyor! Sergen Yalçın sesleri...

2 gündür teknik adam konusunda yoğun mesai harcayan Bordo-Mavili yönetim Sergen Yalçın ismi üzerinde mutabık kaldı.

Sergen Yalçın'ın 30 yılı aşkın süredir hem oyuncu hem de teknik adam olarak Türk futbolunun içinde olmasını artı bir değer olarak gören Bordo-Mavili yönetim, Beşiktaş'ı şampiyon yapması, genç oyunculara şans tanıması nedeniyle de Sergen Yalçın isminde karar kıldı.