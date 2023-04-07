Ajax'ın Sırp forvetinden küstahça hareket: Dalga geçti!

Hollanda Kupası yarı final maçında Feyenoord, Ajax'ı konuk etti. Ajax mücadeleden 2-1 galip ayrılarak finale yükseldi. Ancak maça Dusan Tadic'in Orkun Kökçü'ye yaptığı terbiyesizlik damga vurdu. Maçta sahaya atılan yabancı madde nedeniyle Klaassen yaralandı.
Oyun bir süre durunca Orkun Kökçü ile Oussama Idrissi orucunu açtı. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde Dusan Tadic bir pozisyonda Orkun Kökçü'ye faul yaptı. Ardından Orkun'un oruç açmasıyla dalga geçti. Sırp oyuncuya başta Hollanda olmak üzere birçok ülkeden tepki yağdı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hollanda Ligi'nde maçlarda takım kaptanları siyah kaptanlık bandı taktı. Ancak Ajax kaptanı Tadic bunu reddetti. O gün de Tadic, büyük tepkilerin merkezinde yer almıştı.