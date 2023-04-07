Ajax'ın Sırp forvetinden küstahça hareket: Dalga geçti!





Oyun bir süre durunca Orkun Kökçü ile Oussama Idrissi orucunu açtı. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde Dusan Tadic bir pozisyonda Orkun Kökçü'ye faul yaptı. Ardından Orkun'un oruç açmasıyla dalga geçti. Sırp oyuncuya başta Hollanda olmak üzere birçok ülkeden tepki yağdı.