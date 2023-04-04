Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Çeyrek final müsabakalarının ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.
Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
12. dakikada Trabzonspor savunmasının topu ceza sahasından uzaklaştırırken yaptığı hatada topla buluşan Sowe, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.
21. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahasına gönderdiği topu, yayın üstünde Gomez kafayla indirdi. Topu önünde bulan Visca'nın zayıf şutu diğerin dibinden auta çıktı.
GOL | 22. dakikada sol kanatta topla buluşan Markovic önündeki boş alanı da kullanarak yerden açtığı ortada Abdulkadir Ömür'ü topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1