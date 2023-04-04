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    • Spor
    • 04.04.2023 19:23
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    • 04.04.2023 22:42
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    Trabzonspor'a soğuk duş! Ankaragücü 1-0 geriye düştüğü karşılamayı 3-1 kazanarak tur biletini kaptı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda .eyrek final müsabakalarının ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. 1-0 öne geçen Trabzonspor başkent ekibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Ankaragücü bir üst tura yükselmeyi başardı.

    takvim.com.tr
    Fırtına’ya soğuk duş

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Çeyrek final müsabakalarının ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.



    Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
    12. dakikada Trabzonspor savunmasının topu ceza sahasından uzaklaştırırken yaptığı hatada topla buluşan Sowe, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.



    21. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahasına gönderdiği topu, yayın üstünde Gomez kafayla indirdi. Topu önünde bulan Visca'nın zayıf şutu diğerin dibinden auta çıktı.


    GOL | 22. dakikada sol kanatta topla buluşan Markovic önündeki boş alanı da kullanarak yerden açtığı ortada Abdulkadir Ömür'ü topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



        45. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahasında topla buluşan Taylan Antalyalı, şık bir çalımla Trabzonspor savunmasından sıyrıldı. Daha sonra kaleyi düşünen Taylan Antalyalı, file bekçisi Uğurcan Çakır'ı geçemedi.



        45+4. dakikada Emre Kılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Uğurcan Çakır yatarak güçlükle kornere çeldi.


        GOL | 51. dakikada Ankaragücü, golcüsü Ali Sowe ile eşitliği yakaladı. Taylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada düzgün bir kafa vuruşu yapan Sowe, direği geçemedi. Dönen topu tamamlayan Gambiya forvet, ağları sarstı. 1-1.



        63. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden attığı şutta kaleci Uğurcan son anda topu kornere çeldi. Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde araya savunma girdi.



            64. dakikada Zahid'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada son anda araya giren Hüseyin Türkmen, topun Sowe'a gelmesine engel oldu ve mutlak bir tehlikeyi önledi.



            64. dakikada sol kulvarı etkili kullanan Hanousek'in ceza sahasında topla buluştu, ters ayağıyla şutunu attı. Uğurcan'ın direk dibinden uzandığı topta oluşan karambol sonrası Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.




            GOL | 68. dakikada Ghayas Zahid'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa Lamine Diack kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan dokunmasına rağmen golü engelleyemedi. 2-1.



            79. dakikada Ankaragücü, mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Kılınç, savunma arkasına kaçan Ali Sowe'u gördü. Sowe, sağ çizgiden topu içeri çevirirken Diack'ın bomboş durumda yaptığı vuruşta top auta çıktı.


            GOL | 83. dakikada Atakan'ın savunmadan gönderdiği uzun pasa iyi yükselen Chatzigiovannis, topu kafasıyla Ali Sowe'un önüne indirdi. Bordo Mavili ekip savunmasından şık çalımlarla sıyrılan Gambiyali forvet, düzgün bir şutla ağları sarstı ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. 3-1
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                Haberler Spor Trabzonspor'a soğuk duş! Ankaragücü 1-0 geriye düştüğü karşılamayı 3-1 kazanarak tur biletini kaptı
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