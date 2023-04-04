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    Trabzonspor kupada yarı final için sahada

    Bu sezon ligde zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor bugün oynayacağı Ankaragücü maçına sezonun en kritik sınavı gözüyle bakıyor.

    Yunus Emre Sel
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    Fırtına için sezonun maçı

    Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da Dorukhan, Serkan ve Naci'nin sakatlıkları bulunuyor. Son yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışan Trezeguet ile Kayserispor maçında hafif bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün oynayıp oynayamayacağıyla ilgili kararı ise teknik ekip verecek. Ligde şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldığı için Türkiye Kupası hedefine sarılan Trabzonspor için adeta bir kırılma maçı olacak. Hem yönetim kurulu hem de teknik ekip bu sezon için kupayı kazanmanın kendileri adına en gerçekçi hedef olduğunu vurguladı. Kayserispor mağlubiyetinin ardından oyuncularıyla bir değerlendirme toplantısı yapan teknik direktör Orhan Ak, "Bu sezonun en önemli maçını oynayacağız" dedi.

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    Haberler Spor Trabzonspor kupada yarı final için sahada
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