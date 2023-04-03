Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tuzla 1 attı 3 aldı

    TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi, maçta kazandığı iki penaltıdan 48. dakikada Bekir Karadeniz ve 53. dakikada Dembele'yle yararlanamadı. Konuk ekip Tuzlaspor'a 3 puan getiren golü 3. dakikada Mata kaydetti.

    Tuzla 1 attı 3 aldı
    TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi, maçta kazandığı iki penaltıdan 48. dakikada Bekir Karadeniz ve 53. dakikada Dembele'yle yararlanamadı. Konuk ekip Tuzlaspor'a 3 puan getiren golü 3. dakikada Mata kaydetti. Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 31'e çıkarttı ve tehlikeli bölgeden iyice uzaklaştı. Play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü ise 47 puanda kaldı ve konumunu riske attı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare!
    Haberler Spor Tuzla 1 attı 3 aldı
        loading
        SON DAKİKA