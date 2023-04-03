TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi, maçta kazandığı iki penaltıdan 48. dakikada Bekir Karadeniz ve 53. dakikada Dembele'yle yararlanamadı. Konuk ekip Tuzlaspor'a 3 puan getiren golü 3. dakikada Mata kaydetti. Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 31'e çıkarttı ve tehlikeli bölgeden iyice uzaklaştı. Play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü ise 47 puanda kaldı ve konumunu riske attı.
- Spor
- 03.04.2023 Gazete
Tuzla 1 attı 3 aldı
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi, maçta kazandığı iki penaltıdan 48. dakikada Bekir Karadeniz ve 53. dakikada Dembele'yle yararlanamadı. Konuk ekip Tuzlaspor'a 3 puan getiren golü 3. dakikada Mata kaydetti.
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