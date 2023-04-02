Ümraniyespor ile Konyaspor yenişemedi!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı.
Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip 62. dakikada Kahraman Demirtaş'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Konyaspor'da Mame Diouf 82. dakikada skoru eşitlerken Ümraniyespor'da Onur Ayık skoru 2-1'e getirdi. Konyaspor'da sözü Soner Dikmen söyledi.
Konyaspor puanını 35 yaptı.
Düşme hattında yer alan Ümraniyespor 23 puana yükseltti.