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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya çağrıda bulundu

    İki haftadır rakiplere kırmızı kartlar çıkmıyor. VAR mı çağırmıyor, orta hakem mi izlemeye gitmiyor öğrenmek istiyoruz. Lale Orta hangi pozisyon kırmızı olur, bizi aydınlatsın.

    Lale Orta bizi aydınlatsın!

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu çarpıcı konuştu. İlk oyunu değerlendiren başarılı çalıştırıcı, "Maça çok iyi başladık. İlk yarıda baskılıydık. Rakibin hızlı oyuncuları var ve 1-2 pozisyon buldular. Onun dışında rakibi çıkartmadık. Ancak golü bulamadık" dedi.



    İKİ MAÇTIR VAR ÇAĞIRMIYOR
    Buruk hakemlerle ilgili şöyle konuştu: İlk yarı çok net bir kırmızı var. Konya maçındaki pozisyonu merak ettik, bugün de çok net bir kırmızı var. Yine çağrılmadı! Bunu bir açıklasınlar.



    BU HAKEMLER CEZA ALACAK MI?
    Daha önce VAR kayıtları açıklandı. Bu çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Sayın Lale Orta belki VAR hakemlerine neyin kırmızı olup olmadığını açıklar! Bize de açıklasınlar, biz de öğrenelim. Lale Orta bizi aydınlatsın!



        MASA BAŞI OLAYI DEMEK Kİ VAR
        G.saray Başkanvekili Erden Timur, maç sonu hakem kararlarına tepki gösterdi. Timur, "10 hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var. Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Ligde fark azaltılsın diye herhalde verilmiyor. Yarıştaki rakibimizin oyuncusuna kırmızı verilmedi. Donk'un pozisyonu var. Belli ki net bir operasyon var. Bu masa başı olayı demek ki var. Türk futbolunu ayaklar altına alsanız bile ceza da olmuyormuş Jesus'a gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir. Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şu an yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek TFF... Hepsinin konusu gelecek. Çok vahim konular var. Lig bitince hepsini açıklayacağız" dedi.

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        Seccade ayaklar altına alındı, ortaklarda çıt yok
        Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya çağrıda bulundu
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