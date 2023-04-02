Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya çağrıda bulundu





MASA BAŞI OLAYI DEMEK Kİ VAR

G.saray Başkanvekili Erden Timur, maç sonu hakem kararlarına tepki gösterdi. Timur, "10 hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var. Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Ligde fark azaltılsın diye herhalde verilmiyor. Yarıştaki rakibimizin oyuncusuna kırmızı verilmedi. Donk'un pozisyonu var. Belli ki net bir operasyon var. Bu masa başı olayı demek ki var. Türk futbolunu ayaklar altına alsanız bile ceza da olmuyormuş Jesus'a gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir. Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şu an yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek TFF... Hepsinin konusu gelecek. Çok vahim konular var. Lig bitince hepsini açıklayacağız" dedi.

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