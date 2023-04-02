Beşiktaş’ın derbideki oyun planı belli oldu





GOL UMUDU ABOU VE CENK

Beşiktaş hücum ettiği zaman ise toplar orta sahada Gedson, kanatlarda ise Rachid Ghezzal'la buluşacak. Sakatlıktan çıkan Cezayirli yıldızın ceza sahasına göndereceği toplarla ters taraftan ceza sahasına girecek Cenk Tosun, Aboubakar ile birlikte gol arayacak. Derbiye İstanbulspor maçının 11'iyle başlaması beklenen Şenol Güneş'in Redmond ve Maxim'i yedek soyunduracağı ve oyunun gidişatına göre ikinci yarıda bu oyunculara süre vermeyi planladığı öğrenildi.