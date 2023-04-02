Beşiktaş’ın derbideki oyun planı belli oldu

Bugün derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş zorlu karşılaşmanın taktiğini belirledi. Bugünkü maçta oyuncularından mutlak galibiyet isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı toplantıda oyuncularından top rakipteyken geri çekilmemelerini, rakibi önde karşılamalarını istedi. Hücum hattındaki oyuncularına sürekli pres yapmalarını bekleyen Güneş 2. ve 3. bölgede kapacağı toplarla skora gitmeyi planlıyor.
GOL UMUDU ABOU VE CENK
Beşiktaş hücum ettiği zaman ise toplar orta sahada Gedson, kanatlarda ise Rachid Ghezzal'la buluşacak. Sakatlıktan çıkan Cezayirli yıldızın ceza sahasına göndereceği toplarla ters taraftan ceza sahasına girecek Cenk Tosun, Aboubakar ile birlikte gol arayacak. Derbiye İstanbulspor maçının 11'iyle başlaması beklenen Şenol Güneş'in Redmond ve Maxim'i yedek soyunduracağı ve oyunun gidişatına göre ikinci yarıda bu oyunculara süre vermeyi planladığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ DERBİYE HAZIR
Süper Lig'in 27.haftasında bugün Fernerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Maç için kampa giren Siyah-Beyazlılar'da İngiliz oyuncu Dele Alli dışında eksik bulunmuyor.