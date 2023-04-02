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    Beşiktaş’ın derbideki oyun planı belli oldu

    Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş zorlu karşılaşmanın taktiğini belirledi. Derbide tek hedefi galibiyet olan Beşiktaş farklı bir planla sahada olacak. Kara Kartal, rakibini önde karşılayarak sürpriz yapacak.

    Kartal baskın yapacak

    Bugün derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş zorlu karşılaşmanın taktiğini belirledi. Bugünkü maçta oyuncularından mutlak galibiyet isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı toplantıda oyuncularından top rakipteyken geri çekilmemelerini, rakibi önde karşılamalarını istedi. Hücum hattındaki oyuncularına sürekli pres yapmalarını bekleyen Güneş 2. ve 3. bölgede kapacağı toplarla skora gitmeyi planlıyor.



    GOL UMUDU ABOU VE CENK
    Beşiktaş hücum ettiği zaman ise toplar orta sahada Gedson, kanatlarda ise Rachid Ghezzal'la buluşacak. Sakatlıktan çıkan Cezayirli yıldızın ceza sahasına göndereceği toplarla ters taraftan ceza sahasına girecek Cenk Tosun, Aboubakar ile birlikte gol arayacak. Derbiye İstanbulspor maçının 11'iyle başlaması beklenen Şenol Güneş'in Redmond ve Maxim'i yedek soyunduracağı ve oyunun gidişatına göre ikinci yarıda bu oyunculara süre vermeyi planladığı öğrenildi.



    BEŞİKTAŞ DERBİYE HAZIR
    Süper Lig'in 27.haftasında bugün Fernerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Maç için kampa giren Siyah-Beyazlılar'da İngiliz oyuncu Dele Alli dışında eksik bulunmuyor.



        TOSUN VE AMİR SINIRDA
        Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi öncesi Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu derbide kart görmeleri halinde gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.



        İSMİN DERBİ HEYECANI
        Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla bugün ilk derbilerine çıkma heyecanı yaşayacak. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen sağ bek Onur Bulut, stoper Omar Colley, orta saha Amir Hadziahmetovic ve 10 numara Alexandru Maxim'in yanı sıra, genç orta saha Kerem Atakan Kesgin de görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyme fırsatı yakalayacak.

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