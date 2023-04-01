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    Yok artık daha neler! Galatasaray transfer bombasını patlatıyor!

    Çizme basını, “Aralarında B.Münih, M.United, Newcastle ve Arsenal’in de bulunduğu çok sayıda kulübün ilgisine rağmen Galatasaray yılmıyor ve Zaniolo’da olduğu gibi yine sürpriz yapmayı hedefliyor” ifadesini kullandı.

    Yeni hedef Hojlund
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    Bu sezon transferde müthiş hamleler yapan Galatasaray'la ilgili dış basın kaynaklı iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak dün İtalya'dan ortaya atılan iddia "Yok artık!" dedirtti.



    23 MAÇTA 7 GOL ATTI
    Atalanta kulübüne yakın olan "Tutto Atalanta" sitesinin haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Avrupa futbolunda sezonun en flaş isimlerinden biri olan Rasmus Hojlund'a kancayı attı. Atalanta formasıyla Serie A'da 23 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Danimarkalı forvet milli takımda da çok başarılı bir performans sergiliyor. Atalanta'nın sezon başında 17.5 milyon Euro karşılığında Sturm Graz'dan transfer ettiği 20 yaşındaki Hojlund'un piyasa değerinin en az 35 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.



    G.SARAY ÇOK KARARLI
    Hojlund'la Galatasaray'ın çok yakından ilgilendiğini ifade eden Çizme basını, "Aralarında Bayern Münih, Manchester United, Newcastle ve Arsenal'in de bulunduğu çok sayıda Avrupa kulübünün kıyasıya rekabetine rağmen G.Saray yılmıyor ve Zaniolo'da yaptığı gibi yine sürpriz yapmayı hedefliyor" dedi.



        ZORLU BİR MÜCADELE
        Haberde ayrıca, "Elbette Galatasaray'ın yetenekli Danimarkalı forvet oyuncusunu alabilmek için zorlu bir mücadeleye hazırlanması gerekecek ancak Türk kulübünün kararlılığı net" ifadelerine de yer verildi.

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        Haberler Spor Yok artık daha neler! Galatasaray transfer bombasını patlatıyor!
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