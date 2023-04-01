Yok artık daha neler! Galatasaray transfer bombasını patlatıyor!

Bu sezon transferde müthiş hamleler yapan Galatasaray'la ilgili dış basın kaynaklı iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak dün İtalya'dan ortaya atılan iddia "Yok artık!" dedirtti.
23 MAÇTA 7 GOL ATTI
Atalanta kulübüne yakın olan "Tutto Atalanta" sitesinin haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Avrupa futbolunda sezonun en flaş isimlerinden biri olan Rasmus Hojlund'a kancayı attı. Atalanta formasıyla Serie A'da 23 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Danimarkalı forvet milli takımda da çok başarılı bir performans sergiliyor. Atalanta'nın sezon başında 17.5 milyon Euro karşılığında Sturm Graz'dan transfer ettiği 20 yaşındaki Hojlund'un piyasa değerinin en az 35 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.
G.SARAY ÇOK KARARLI
Hojlund'la Galatasaray'ın çok yakından ilgilendiğini ifade eden Çizme basını, "Aralarında Bayern Münih, Manchester United, Newcastle ve Arsenal'in de bulunduğu çok sayıda Avrupa kulübünün kıyasıya rekabetine rağmen G.Saray yılmıyor ve Zaniolo'da yaptığı gibi yine sürpriz yapmayı hedefliyor" dedi.