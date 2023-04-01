Yok artık daha neler! Galatasaray transfer bombasını patlatıyor!





23 MAÇTA 7 GOL ATTI

Atalanta kulübüne yakın olan "Tutto Atalanta" sitesinin haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Avrupa futbolunda sezonun en flaş isimlerinden biri olan Rasmus Hojlund'a kancayı attı. Atalanta formasıyla Serie A'da 23 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Danimarkalı forvet milli takımda da çok başarılı bir performans sergiliyor. Atalanta'nın sezon başında 17.5 milyon Euro karşılığında Sturm Graz'dan transfer ettiği 20 yaşındaki Hojlund'un piyasa değerinin en az 35 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.