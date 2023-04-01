Türkiye yarın Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine kilitlendi. Puan kaybetmeye tahammülü olmayan iki takımın mücadelesinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Dev maç öncesi usta otoritelere "Derbi ne olur?" sorusunu yönelttik ve çok çarpıcı yanıtlar aldık. İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu ve Evren Turhan, Fenerbahçe'nin en büyük silahı ve ligin gol kralı Enner Valencia'nın durumuna dikkat çekti. Sakatlığı bulunan Ekvadorlu yıldızın forma giymesi halinde Sarı-Lacivertliler'in galibiyet şansının artacağı belirtildi. Ulaş Özdemir ise Beşiktaş'ın da ikincilik hedefi nedeniyle çok hırslı olacağını ve derbinin beraberlik koktuğunu ifade etti. İşte usta otoritelerin gözünden Fenerbahçe- Beşiktaş maçı:
KADIKÖY'DE FENER FAVORİ
Favorim Fenerbahçe. Jesus'un hangi sistemle çıkacağını kestiremiyorum ama sanırım yine 3'lü oynatır. Bu durumda da Valencia'ya çok ihtiyaç duyuyor. Sağlam ve hazır bir Valencia, Fener'in elini güçlendirir. Fener önde baskıyı doğru yapmazsa defans arkasına toplar etkili olur. Eğer Aboubakar etkisiz hale getirilebilirse Beşiktaş'ın gücünü azaltacaktır. Elimizde derbi maç yönetecek tek bir hakem vardı. Umarım o da yanlış kararlara imza atmaz. (İlker Yağcıoğlu)
VALENCİA ÇOK ÖNEMLİ
Derbide eğer Enner Valencia oynarsa Fenerbahçe favoridir. Valencia'nın durumu belirleyici olacak bence. Beşiktaş da bir istikrar yakaladı. Alınacak avantajlı skor Beşiktaş'ı yarışta tutacak. Fenerbahçe kazanırsa yoluna devam eder, Beşiktaş kaybederse yarıştan kopar. Beşiktaş'ın şampiyon olacağını da düşünmüyorum. Hakeme gelince... Derbiyi yönetecek tek bir hakem vardı. Onu da maça atadılar. (Evren Turhan)