



BERABERLİK KOKUYOR

İki takım için tamam mı devam mı karşılaşması! Beşiktaş için şampiyonluk ihtimali düşük ancak kazandıklarında ligi ikinci bitirme konusunda avantaj elde edecekler. Fenerbahçe için sezonun belki de en önemli maçı olacak. Aklımıza Sarı-Lacivertliler'in yine bir kırılma maçında 'kırılıp' sezonu kaybedeceği gelmiyor değil. Çünkü bunu daha önce de yaşadı. Maç beraberlik kokuyor fakat Fenerbahçe'nin iç saha avantajı oldukça önemli.

(Ulaş Özdemir)