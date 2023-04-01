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    TAKVİM’in usta isimleri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini masaya yatırdı!

    Türkiye yarın Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine kilitlendi. Puan kaybetmeye tahammülü olmayan iki takımın mücadelesinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Bu nedenle TAKVİM’in usta isimleri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini masaya yatırdı!

    Valencia oynarsa Fener favori
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    Türkiye yarın Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine kilitlendi. Puan kaybetmeye tahammülü olmayan iki takımın mücadelesinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Dev maç öncesi usta otoritelere "Derbi ne olur?" sorusunu yönelttik ve çok çarpıcı yanıtlar aldık. İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu ve Evren Turhan, Fenerbahçe'nin en büyük silahı ve ligin gol kralı Enner Valencia'nın durumuna dikkat çekti. Sakatlığı bulunan Ekvadorlu yıldızın forma giymesi halinde Sarı-Lacivertliler'in galibiyet şansının artacağı belirtildi. Ulaş Özdemir ise Beşiktaş'ın da ikincilik hedefi nedeniyle çok hırslı olacağını ve derbinin beraberlik koktuğunu ifade etti. İşte usta otoritelerin gözünden Fenerbahçe- Beşiktaş maçı:



    KADIKÖY'DE FENER FAVORİ
    Favorim Fenerbahçe. Jesus'un hangi sistemle çıkacağını kestiremiyorum ama sanırım yine 3'lü oynatır. Bu durumda da Valencia'ya çok ihtiyaç duyuyor. Sağlam ve hazır bir Valencia, Fener'in elini güçlendirir. Fener önde baskıyı doğru yapmazsa defans arkasına toplar etkili olur. Eğer Aboubakar etkisiz hale getirilebilirse Beşiktaş'ın gücünü azaltacaktır. Elimizde derbi maç yönetecek tek bir hakem vardı. Umarım o da yanlış kararlara imza atmaz. (İlker Yağcıoğlu)



    VALENCİA ÇOK ÖNEMLİ
    Derbide eğer Enner Valencia oynarsa Fenerbahçe favoridir. Valencia'nın durumu belirleyici olacak bence. Beşiktaş da bir istikrar yakaladı. Alınacak avantajlı skor Beşiktaş'ı yarışta tutacak. Fenerbahçe kazanırsa yoluna devam eder, Beşiktaş kaybederse yarıştan kopar. Beşiktaş'ın şampiyon olacağını da düşünmüyorum. Hakeme gelince... Derbiyi yönetecek tek bir hakem vardı. Onu da maça atadılar. (Evren Turhan)



        KARTAL'IN DA FORMU İYİ
        Maçın favorisi yok. İki takımın da moral motivasyonu iyi durumda. Beşiktaş'ın deplasmanda olduğu için dezavantajı var. Aboubakar-Cenk ikilisi iyi dönüş yaptı. Kartal toparladı. Fenerbahçe bu virajdan 3 puan isteyecektir. Valencia'nın durumu çok önemli. Ortada bir maç olarak görüyorum. Halil Umut Meler iyi bir hakem. Maça olumsuz etki edeceğini düşünmüyorum. Tabi Türkiye'de her maç sonunda kaybeden hakemi bahane ediyor.
        (Oktay Derelioğlu)



        BERABERLİK KOKUYOR
        İki takım için tamam mı devam mı karşılaşması! Beşiktaş için şampiyonluk ihtimali düşük ancak kazandıklarında ligi ikinci bitirme konusunda avantaj elde edecekler. Fenerbahçe için sezonun belki de en önemli maçı olacak. Aklımıza Sarı-Lacivertliler'in yine bir kırılma maçında 'kırılıp' sezonu kaybedeceği gelmiyor değil. Çünkü bunu daha önce de yaşadı. Maç beraberlik kokuyor fakat Fenerbahçe'nin iç saha avantajı oldukça önemli.
        (Ulaş Özdemir)



        27 DERBİDE 184 KART ÇIKTI
        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında oynanan son 27 müsabakada hakemler, toplam 17 kırmızı ve 167 sarı kart gösterdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 27 derbide 87 kez kartla cezalandırıldı.



            DERBİNİN KADERİ ONLARIN ELİNDE!
            Yarınki dev derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Altay Bayındır ve Mert Günok'un sergileyeceği performans skora doğrudan etki edecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi teslim alan Mert Günok, ligde 14 karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu. Milli kaleci Siyah-Beyazlı takımda en az gol yeme ortalaması yakaladı. Beşiktaş'ın bu sezon gol yemeden tamamladığı 8 lig maçının 5'inde kalede Mert Günok görev aldı.



            FORMU YÜKSELİYOR
            Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır ise Süper Lig'deki 9 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Bu sezon tüm lig maçlarında görev yapan Altay, kalesinde 26 gol gördü. Milli kaleci son dönemde yükselen bir form grafiği içinde.

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