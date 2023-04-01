Fransız emekli futbolcu Flamini, Ronaldo ve Messi'yi solladı!

Marsilya, Milan ve Arsenal gibi takımlarda oynayan eski Fransız futbolcu Mathieu Flamini, henüz İtalya'da forma giyerken kurduğu kimya fabrikası sayesinde tüm zamanların en zengin ikinci futbolcusu konumuna yerleşti. Net servetini tam 14 milyar dolara yükselten Flamini, listede Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Listede birinci sırada yer alan isim ise Brunei Prensi Jefri Bolkiah'ın oğlu Faiq Bolkiah oldu.



SEKTÖRDE DÜNYA DEVİ

Milan'da oynadığı sırada ticarete atılan ve kimya fabrikası kurarak Levülinik asid üretmeye başlayan Fransız emekli futbolcu, bu sektörde dünya devi haline geldi. Mathieu Flamini, 2008 yılında futbol kariyeri devam ederken dünyanın ilk levülinik asit üreticisi olan GF Biochemicals şirketinin kurucu ortakları arasına katılmıştı. Levülinik asit doğa dostu yakıtların üretimi için kilit bir madde olarak görülüyordu. Toprakta çözünebilen tarım ilaçlarında yer alan bu madde, oda spreyleri ile parfümlerin yapımında ve eczacılıkta da kullanılıyor.

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