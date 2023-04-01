Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fransız emekli futbolcu Flamini, Ronaldo ve Messi'yi solladı!

    Fransız emekli futbolcu Flamini, Milan’da oynarken kurduğu kimya fabrikasıyla servetini 14 milyar dolara çıkardı. Messi ve Ronaldo’yu geçip, en zengini kinci futbolcu oldu...

    Kimyası tuttu!

    Marsilya, Milan ve Arsenal gibi takımlarda oynayan eski Fransız futbolcu Mathieu Flamini, henüz İtalya'da forma giyerken kurduğu kimya fabrikası sayesinde tüm zamanların en zengin ikinci futbolcusu konumuna yerleşti. Net servetini tam 14 milyar dolara yükselten Flamini, listede Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Listede birinci sırada yer alan isim ise Brunei Prensi Jefri Bolkiah'ın oğlu Faiq Bolkiah oldu.

    SEKTÖRDE DÜNYA DEVİ
    Milan'da oynadığı sırada ticarete atılan ve kimya fabrikası kurarak Levülinik asid üretmeye başlayan Fransız emekli futbolcu, bu sektörde dünya devi haline geldi. Mathieu Flamini, 2008 yılında futbol kariyeri devam ederken dünyanın ilk levülinik asit üreticisi olan GF Biochemicals şirketinin kurucu ortakları arasına katılmıştı. Levülinik asit doğa dostu yakıtların üretimi için kilit bir madde olarak görülüyordu. Toprakta çözünebilen tarım ilaçlarında yer alan bu madde, oda spreyleri ile parfümlerin yapımında ve eczacılıkta da kullanılıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    367 Sabih İttifakı’na AYM tokadı! YSK kararı...
    Haberler Spor Fransız emekli futbolcu Flamini, Ronaldo ve Messi'yi solladı!
        loading
        SON DAKİKA