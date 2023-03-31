Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın golcüleri derbinin kaderini belirleyecek





DÜELLO İÇİN GERİ SAYIM

Bu maçlarda 3 gol atmayı başardı. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'ın oynadığı maçlarda 2 galibiyet alırken sahadan 4 kez de beraberlikle ayrıldı. Kara Kartal bu süreçte hiç kaybetmedi. Pazar günü Kadıköy'de gözler yine bu ikilide olacak. Kimin daha formda olacağı ve hangi takımın kazanacağı büyük merak konusu.