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    Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın golcüleri derbinin kaderini belirleyecek

    Sezonun süper ismi ve gol kralıE nner Valencia 7 derbide forma giydi. Gol ve asist üretemedi. Fenerbahçe bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi.Son haftalarda lige damga vuran Vincent Aboubakar ise 6 derbide görev alırken 3 kez fileleri sarstı . Onun oynadığı maçlarda Beşiktaş hiç yenilgi almadı...

    Aboubakar attı Valencia baktı!

    Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü dev maçta karşı karşıya gelecek. İki dev çınarın mücadelesinde gözler golcülerde olacak. Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia bu sezonki performansıyla takımını adeta sırtlıyor.



    21 MAÇTA 25 GOL
    Ekvadorlu yıldız futbolcu, Süper Lig'de 21 maçta 25 gole imza attı. Ancak derbilerdeki performansı ise düşündürüyor. 33 yaşındaki yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplamda 7 maça çıktı. Bu maçlarda gol ve asist üretemedi. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi.



    4 GOLE KATKI VERDİ
    Fenerbahçe 5 kez berabere kalırken 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar ise bu sezon 7 Süper Lig maçında 3 gol atarken 1 de asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı 6 derbi maçta görev aldı.



        DÜELLO İÇİN GERİ SAYIM
        Bu maçlarda 3 gol atmayı başardı. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'ın oynadığı maçlarda 2 galibiyet alırken sahadan 4 kez de beraberlikle ayrıldı. Kara Kartal bu süreçte hiç kaybetmedi. Pazar günü Kadıköy'de gözler yine bu ikilide olacak. Kimin daha formda olacağı ve hangi takımın kazanacağı büyük merak konusu.



        FENER'İN GÖZÜ ONDA
        F.Bahçe'de Enner Valencia seferberliği yaşanıyor. Bu sezon F.Bahçe'yi sırtlayan yıldız oyuncu Alanya maçında sakatlanmış ve derbide forma giymesi riske girmişti. Tecrübeli oyuncunun kendisini iyi hissettiği ve Beşiktaş maçında oynamak istediği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun bugün takımla çalışması bekleniyor. Yıldız oyuncunun teknik ekiple sürekli iletişim halinde olduğu ve "Ağrılarım olsa da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.



        ABOUBAKAR F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYOR
        Beşiktaş'ın santrforu Vincent Aboubakar'ın Süper Lig'de en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu. Kamerunlu yıldız golcü Kanarya'nın ağlarını tam 3 kez havalandırdı. Vincent Aboubakar, 74 kez Siyah-Beyazlı formayı terletti. Görev aldığı maçlarda 38 gol atarken 10 da asist yaptı. Kamerun Milli Takımı'nda ise 95 maçta 35 gol attı.



            VALENCİA ALEX'İ GERİDE BIRAKTI
            Enner Valencia Alex'i (28; 2010-11) geçerek F.Bahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu. Valencia F.Bahçe formasıyla şimdiye kadar 103 maça çıktı. Yıldız futbolcu görev aldığı süre boyunca 55 gol atarken, 14 de asiste imza attı. 33 yaşındaki oyuncunun Milli Takım'da ise 77 maçta 38 golü bulunuyor.

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