Cimbom'a büyük şok! Suudi temsilcisi, Mauro Icardi transferi için devreye girdi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin taliplileri artıyor. Roma ve Milan'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de kancayı takmış durumda.
MESSİ KABUL ETMEDİ
Bilindiği üzere PSG'de oynayan süper yıldız Lionel Messi'ye transfer teklifi yapan Al Hilal, Tangocu'dan olumsuz geri dönüş aldı. Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile rakip olan Al Hilal, kadrosuna katacağı yıldız bir isim ile taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.
GOLCÜ ALMAK İSTİYOR
Al Hilal'in transfer hedefleri doğrultusunda düşündüğü son ismin Icardi olduğu, girişimlerin başladığı ve sürpriz bir teklifin kapıda olduğu iddia edildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bu sezon 15 maçta 9 gol 6 asistlik performans ortaya koyan Arjantinli golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarların da gönlünü kazandı. Cimbom ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki golcüye İspanya'dan Atletico Madrid de yakından ilgi gösteriyor. Bonservisi PSG'de olan Icardi yıllık 7.5 milyon euro civarında bir gelir elde ediyor. 750 bin euro tutarı Aslan'dan alan Icardi, geri kalan parayı ise PSG'den alıyor. Icardi'nin temsilciliğini Wanda Nara üstleniyor.