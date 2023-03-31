Cimbom'a büyük şok! Suudi temsilcisi, Mauro Icardi transferi için devreye girdi





GOLCÜ ALMAK İSTİYOR

Al Hilal'in transfer hedefleri doğrultusunda düşündüğü son ismin Icardi olduğu, girişimlerin başladığı ve sürpriz bir teklifin kapıda olduğu iddia edildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bu sezon 15 maçta 9 gol 6 asistlik performans ortaya koyan Arjantinli golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarların da gönlünü kazandı. Cimbom ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki golcüye İspanya'dan Atletico Madrid de yakından ilgi gösteriyor. Bonservisi PSG'de olan Icardi yıllık 7.5 milyon euro civarında bir gelir elde ediyor. 750 bin euro tutarı Aslan'dan alan Icardi, geri kalan parayı ise PSG'den alıyor. Icardi'nin temsilciliğini Wanda Nara üstleniyor.

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