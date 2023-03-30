Doğan düğmeye bastı! Trabzonspor’da yeni yönetim geciken 53 milyon lirayı ödedi





SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Trabzonspor, 31 Mart Cuma gününe kadar diğer oyuncuların ödemelerini yapmak ve daha sonra ay sonunda UEFA Lisansı alınmasıyla ilgili tüm sorunları çözmeyi amaçlıyor. Öte yandan yönetim, ödemelerle ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapmayı planlıyor. Şu an için ihtar gerektirecek bir durumun kalmaması moralleri yerine getirirken, yeni yönetimin önünde ciddi bir ödeme takvimi bulunuyor.

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