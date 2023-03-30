Doğan düğmeye bastı! Trabzonspor’da yeni yönetim geciken 53 milyon lirayı ödedi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve geride bıraktığımız günlerde seçim yapan Trabzonspor'da başkanlık koltuğuna Ertuğrul Doğan oturdu. Bordo-Mavililer'de bu ay içinde geciken ödemelerin yatırılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Yönetim, ilk olarak Kasım'dan itibaren alacakları biriken ve kulübe ihtar çeken 8 futbolcunun sorununu gidermek için düğmeye bastı. Doğan yönetimi, 2 milyon 600 bin euro ödeme gerçekleştirdi.
SERBEST KALMAYACAKLAR
Mart ayı içinde ödenmesi gereken 350 milyon liralık geçmiş borç aynı zamanda UEFA Lisansı alamama riski ile kulübü karşı karşıya bırakmıştı. Doğan ve yöneticilerin yaptığı bu hamlenin ardından ödemeleri geciken futbolcuların serbest kalması gibi bir durum da ortadan kaldırılmış oldu.
SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Trabzonspor, 31 Mart Cuma gününe kadar diğer oyuncuların ödemelerini yapmak ve daha sonra ay sonunda UEFA Lisansı alınmasıyla ilgili tüm sorunları çözmeyi amaçlıyor. Öte yandan yönetim, ödemelerle ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapmayı planlıyor. Şu an için ihtar gerektirecek bir durumun kalmaması moralleri yerine getirirken, yeni yönetimin önünde ciddi bir ödeme takvimi bulunuyor.