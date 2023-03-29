Atamayana yine attılar! Livakovic’i geçemedik

Hırvatistan maçına büyük baskıyla başladık, Ermenistan karşılaşmasındaki tutuk futbol, taraftarların da desteğiyle unutuldu fakat galibiyet için yeterli olmadı. Maçın henüz 5. dakikasında Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşu kaleci Livakovic, kurtarmayı başardı.
TAKIMINI AYAKTA TUTTU
10. dakikada ise Ermenistan maçının kahramanı Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasının önünden köşeye gönderdiği şutu, 28 yaşındaki eldiven soluna uzanıp kornere çeldi. 17. dakikada ise Orkun Kökçü'nün şutunu çıkaran Livakovic, yaptığı üç kurtarışla takımını ayakta tuttu. 20'de Mateo Kovacic'in ilk golü takımımızın gardını düşürdü.
YAŞLANMAYAN ADAM MODRİC
Hırvatistan'ın 37 yaşındaki dünya yıldızı Luka Modriç yine bir maestro gibi takımını yönetti. Tecrübeli futbolcu 61 pas atarken yüzde 85 isabetle oynadı. 7 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Her fırsatta takımını yönlendiren Modriç, klasını konuşturarak galibiyette rol oynadı.
ÇOK YOKLADI AMA GOLÜ BULAMADI
CENGİZ Ünder, dünkü maçta 3 şut çekti ama golle buluşamadı. 5 şut pası veren Cengiz, 11 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. Yüzde 80.8 isabetli pas yaptı.
TAKIMINI AYAKTA TUTTU
10. dakikada ise Ermenistan maçının kahramanı Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasının önünden köşeye gönderdiği şutu, 28 yaşındaki eldiven soluna uzanıp kornere çeldi. 17. dakikada ise Orkun Kökçü'nün şutunu çıkaran Livakovic, yaptığı üç kurtarışla takımını ayakta tuttu. 20'de Mateo Kovacic'in ilk golü takımımızın gardını düşürdü.
YAŞLANMAYAN ADAM MODRİC
Hırvatistan'ın 37 yaşındaki dünya yıldızı Luka Modriç yine bir maestro gibi takımını yönetti. Tecrübeli futbolcu 61 pas atarken yüzde 85 isabetle oynadı. 7 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Her fırsatta takımını yönlendiren Modriç, klasını konuşturarak galibiyette rol oynadı.
ÇOK YOKLADI AMA GOLÜ BULAMADI
CENGİZ Ünder, dünkü maçta 3 şut çekti ama golle buluşamadı. 5 şut pası veren Cengiz, 11 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. Yüzde 80.8 isabetli pas yaptı.