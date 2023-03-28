Türkiye-Hırvatistan milli maç ilk 11'ler hangileri? TÜRKİYE HIRVATİSTAN maçı ne zaman, saat kaçta? YAYIN KANALI...

Türkiye-Hırvatistan milli maçına az bir süre kala maçı izlemek isteyenler maçın yayın saati, 11'leri ve yayın kanalı hakkında bilgi edinmek için arayışına girdi. İşte Türkiye-Hırvatistan milli maçının 11'leri ve diğer detaylar...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ve Hırvatistan maçı 28 Mart 2023 Salı saat 21.45'te başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE GRUBA İYİ BAŞLADI
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.
Republican Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.
Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3'e yükseltti.
Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak.