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    • Spor
    • 28.03.2023 09:56
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    • 28.03.2023 09:56
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    Türkiye-Hırvatistan milli maç ilk 11'ler hangileri? TÜRKİYE HIRVATİSTAN maçı ne zaman, saat kaçta? YAYIN KANALI...

    Türkiye ve Hırvatistan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç izleme linki ve 11'ler...

    takvim.com.tr
    TÜRKİYE HIRVATİSTAN maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye-Hırvatistan milli maçına az bir süre kala maçı izlemek isteyenler maçın yayın saati, 11'leri ve yayın kanalı hakkında bilgi edinmek için arayışına girdi. İşte Türkiye-Hırvatistan milli maçının 11'leri ve diğer detaylar...

    MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Türkiye ve Hırvatistan maçı 28 Mart 2023 Salı saat 21.45'te başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    TÜRKİYE GRUBA İYİ BAŞLADI

    UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.

    Republican Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.

    Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3'e yükseltti.

    Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak.

        MAÇI İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

        Mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.

        MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

        28 Mart 2023

        Türkiye-Hırvatistan

        16 Haziran 2023

        Letonya-Türkiye

        19 Haziran 2023

        Türkiye-Galler

        8 Eylül 2023

        Türkiye-Ermenistan

        12 Ekim 2023

        Hırvatistan-Türkiye

        15 Ekim 2023

        Türkiye-Letonya

        21 Kasım 2023

        Galler-Türkiye
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        Haberler Spor Türkiye-Hırvatistan milli maç ilk 11'ler hangileri? TÜRKİYE HIRVATİSTAN maçı ne zaman, saat kaçta? YAYIN KANALI...
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