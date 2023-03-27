Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan teknik direktör açıklaması!

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Doğan yaptığı açıklamada, genel kurulun tek liste ve ramazan ayı olmasına karşın canlı geçtiğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan ve destek veren üyelere teşekkür etti.
Bu desteğe layık olmaya çalışacaklarını belirten Doğan, "Onları böyle görünce biz de 'Trabzonspor'u öyle hale getirmemiz lazım ki artık konuştuğumuz konuları daha konuşmamamız lazım' diyoruz. Daha mutlu haberlerle anılmamız, buluşmamız lazım. Dolayısıyla önümüzde bununla beraber çok ciddi bir süreç var. İşimiz zor. Az konuşup çok iş yapmak lazım. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Önce ekonomi diyeceğiz. Ekonomiyi düzeltmemiz lazım olan bir gerçek. Bu sadece Trabzonspor'un değil Türk futbolunun gerçeği artık." şeklinde konuştu.
Doğan, sadece Trabzonspor'un değil, tüm kulüplerin ekonomik anlamda ciddi problemlerinin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Trabzonspor'un böyle bir sorunu var doğrudur ama Trabzonspor'un bunu çözecek gücü de var. Biz kendi açımızdan baktığımızda bu problemin çözümüyle alakalı çalışmalarımızı zaten yürütüyoruz. Bu hafta daha hızlı bir süreç olacak, gereken neyse yapacağız. Trabzonspor'un kalıtsal problemleri belli, çok ciddi bir borç yükü var. Yılların verdiği borç yükünü bir an önce yönetebilir hale getirmemiz lazım."