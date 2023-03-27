Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan teknik direktör açıklaması!

TEKNİK HEYET KONUSU

Doğan, teknik direktör kararını yönetim kurulunun ortak alacağını belirterek, "Sadece 1-2 kişinin verdiği kararlar olmayacak bunlar. Trabzonspor yönetim kurulu bana teknik direktörlük konusunda görev verecek veya yönetimden başka birine verecek. Geçen sene bendim. Abdullah Avcı zamanında sağ olsun, önemli hamle yaptık. Yeri gelmişken kendisine teşekkür edeyim, yıllar sonra bize şampiyonluk sevinci yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenörlüğün zor bir görev olduğunu vurgulayan Doğan, "Trabzon şehrini, yapısını biliyorsunuz. Bizim öyle başarısızlığa tahammülümüz yok. Çok ciddi bir karar vereceğiz, önemli karar vereceğiz. Herkesin görüşünü alacağız, değerlendireceğiz. Çok çabuk karar olmayacak, doğru kararı bulmaya çalışacağız. Şu an duruma baktığımızda sezon sonuna doğru geliyoruz. Boşta olan antrenör sayısı kısıtlı. Tercih edebileceğimiz hocaların çoğu görevde. Bu kulüplere saygısızlık yapma şansımız yok. Trabzonspor, gelenek göreneklerine böyle bir şey yakışmaz." diye konuştu.

"AĞAOĞLU İLE SORUNUM YOK"

Doğan, kongre salonunda kulübün eski başkanı Ahmet Ağaoğlu ile arasında bir soğukluk yaşandığı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun istifası nedeniyle başkanlığa aday olduğunu vurgulayan Doğan, "Ben zaten Ahmet bey istifa ettiği için, kulüp durumunu bildiğim için kulüp sıkıntı yaşamasın diye aday oldum. Sonraki süreçte kendisine teşekkür ettim. Genel kurulda da kapıda karşıladım, elini sıktım. Benim açımdan böyle durum yok, belki yanlış anlaşılma var. Ahmet Ağaoğlu, yıllar sonra gelen şampiyonluğun baş mimarıdır, her zaman söyledim Trabzonspor tarihine altın harflerle kazınmıştır. Biz de inşallah onun gibi yeni şampiyonluklar yaşatırız." diyerek sözlerini tamamladı.