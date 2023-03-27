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    • Spor
    • 27.03.2023 12:06
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    • 27.03.2023 12:06
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    TFF'den flaş hakem kararı! "Bu haftadan itibaren..."

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlerle ilgili flaş açıklama geldi. Bu haftadan itibaren hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin kaldırıldığı belirtildi. İşte nedeni...

    takvim.com.tr
    TFF’den flaş hakem kararı! Bu haftadan itibaren...
    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlerle ilgili flaş açıklama geldi. Bu haftadan itibaren hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin kaldırıldığı belirtildi.

    İşte o açıklama;

    Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır.

    Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır.
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    Haberler Spor TFF'den flaş hakem kararı! "Bu haftadan itibaren..."
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