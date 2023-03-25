Galatasaray sağ bek pozisyonu için yeni sezondaki hedefini buldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa kulüplerinin transfer radarındaki Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşılık yeni bir planı devreye sokacak. İngiltere, Fransa, Portekiz ve birçok ülkeden talibi olan Fransız sağ bekin durumuna göre hamle yapacak olan Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, sağ bek pozisyonu için aradığı ismi İtalya'da buldu. Galatasaray, İtalya Ligi ekiplerinden Torino'da oynayan 26 yaşındaki Ola Aina'yı takibe aldı.