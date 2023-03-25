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    Galatasaray sağ bek pozisyonu için yeni sezondaki hedefini buldu

    Galatasaray, Sacha Boey’un ayrılma ihtimaline karşılık B planını yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Torino formasını giyen Ola Aina’yı gündeme aldı. Nijerya ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Aina'nın, İtalyan kulübü Torino ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek.

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    B planı Ola Aina

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa kulüplerinin transfer radarındaki Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşılık yeni bir planı devreye sokacak. İngiltere, Fransa, Portekiz ve birçok ülkeden talibi olan Fransız sağ bekin durumuna göre hamle yapacak olan Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, sağ bek pozisyonu için aradığı ismi İtalya'da buldu. Galatasaray, İtalya Ligi ekiplerinden Torino'da oynayan 26 yaşındaki Ola Aina'yı takibe aldı.



    HEDEFTE AINA VAR
    Nijerya ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Aina'nın, İtalyan kulübü Torino ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Aslan'ın futbolcuyu bir süredir takip ettiği ve maçlarını da izlediği öğrenildi. Aina'nın da Cimbom'a olumlu bakacağı belirtildi.



    3 MEVKİDE BİRDEN OYNUYOR
    Ola Aina, sağ bek mevkisinin yanı sıra sol bek ve sağ açık mevkilerinde de forma giyebiliyor. Güncel transfer değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, Torino'da kalmayı düşünmediği ve ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi. Ola Aina, Torino'da toplam 110 maçta forma giyerken 2 gol 7 asistlik performans sergiledi. Aina daha önce Chelsea, Hull City ve Fulham gibi İngiliz ekiplerinde de görev yapmıştı. Aina, üstün top tekniği ve hareketli bir bek olmasıyla biliniyor.

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