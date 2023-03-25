Fenerbahçe'den açıklama geldi! "Bora Aydınlık ve..."

FUTBOL AKADEMi iÇiN GURUR VEREN BiR MAÇTI

Yönetici Özgür Özaktaç yıldız adaylarını Hürriyet'e anlattı. Hürriyet'e görüşlerini açıklayan F.Bahçe alt yapılardan sorumlu yöneticisi Özgür Özaktaç gençlerin performansından gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Fenerbahçe Futbol Akademisi için gurur veren bir maçtı. Milyon Euro değerindeki çok güçlü bir takıma karşı oynadılar ve bizim çocuklar bizi mahcup etmediler.