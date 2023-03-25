Fenerbahçe'den açıklama geldi! "Bora Aydınlık ve..."

Depremzedeler yararına oynanan maçta Zenit karşısında genç F.Bahçe'nin sahaya koyduğu başarılı ve istekli Futbol taraftarlar ve yöneticiler tarafından büyük beğeni topladı.
Barcelona'dan 40 milyon Euro bonservisle Zenit'e transfer edilen Brezilya asıllı Malcom, gene 22 milyon Euro değerindeki 10 numara Wendel ve 18 milyon Euro değerindeki Claudinho karşısında başa baş futbol oynayan genç oyuncular Yiğit Efe Demir, Ahmet Nejat Aydın, Bora Aydınlık ve Jin-Ho-Jo büyük beğeni topladı.
FUTBOL AKADEMi iÇiN GURUR VEREN BiR MAÇTI
Yönetici Özgür Özaktaç yıldız adaylarını Hürriyet'e anlattı. Hürriyet'e görüşlerini açıklayan F.Bahçe alt yapılardan sorumlu yöneticisi Özgür Özaktaç gençlerin performansından gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Fenerbahçe Futbol Akademisi için gurur veren bir maçtı. Milyon Euro değerindeki çok güçlü bir takıma karşı oynadılar ve bizim çocuklar bizi mahcup etmediler.