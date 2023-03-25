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    • Spor
    • 25.03.2023 17:27
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    • 25.03.2023 17:39
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    Fenerbahçe'den açıklama geldi! "Bora Aydınlık ve..."

    Fenerbahçe'de gençlik operasyonu son sürat devam ediyor. Zenit ile oynanan hazırlık maçında forma giyen 4 genç yıldız adayı performanslarıyla göz doldurdu. Sarı-lacivertli kulüpten başta gol atan Bora Aydınlık olmak üzere gençlerle ilgili açıklama geldi...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

    Depremzedeler yararına oynanan maçta Zenit karşısında genç F.Bahçe'nin sahaya koyduğu başarılı ve istekli Futbol taraftarlar ve yöneticiler tarafından büyük beğeni topladı.

    Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

    Barcelona'dan 40 milyon Euro bonservisle Zenit'e transfer edilen Brezilya asıllı Malcom, gene 22 milyon Euro değerindeki 10 numara Wendel ve 18 milyon Euro değerindeki Claudinho karşısında başa baş futbol oynayan genç oyuncular Yiğit Efe Demir, Ahmet Nejat Aydın, Bora Aydınlık ve Jin-Ho-Jo büyük beğeni topladı.

    Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

    FUTBOL AKADEMi iÇiN GURUR VEREN BiR MAÇTI
    Yönetici Özgür Özaktaç yıldız adaylarını Hürriyet'e anlattı. Hürriyet'e görüşlerini açıklayan F.Bahçe alt yapılardan sorumlu yöneticisi Özgür Özaktaç gençlerin performansından gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Fenerbahçe Futbol Akademisi için gurur veren bir maçtı. Milyon Euro değerindeki çok güçlü bir takıma karşı oynadılar ve bizim çocuklar bizi mahcup etmediler.
        Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

        AŞAĞIDAN YETENEKLi ÇOK OYUNCU GELiYOR
        Türk seyircileri Bora'yı ilk kez gördüler ve çok beğeni aldı. Yiğit Efe penaltı yaptırdı ama gene de çok iyiydi. Jin-Ho-Jo da başarılıydı.

        Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

        Biz hepsinin kariyerlerini tek tek planlıyoruz. Taraftarlarımıza müjdem daha çok yetenekli oyuncularımız aşağıdan geliyor. Zaman içinde hepsiyle tanışacaklar."
        Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

        A TAKIM iÇiN ÇOK ERKEN AMA ÇOK GÜÇLÜ DÖNECEKLER
        Zenit önündeki gençler için F.Bahçe A takım seviyesinin çok erken olduğunu belirten Özaktaç, Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya örneğini verirken şöyle konuştu.

            Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

            "Onlara da Emir Ortakaya gibi bir kariyer planlıyoruz. Emir, Göztepe'de 25 maçta 90 dakika başarıyla oynadı. Bu bir süreçtir ve önemli olan bu süreçleri iyi yönetmek. Biz iyi yönettiğimizi düşünüyoruz.
            Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

            EMiR KAMPTA OLACAK
            Bu gençler oynama garantisi veya benzeri uygulamayla maç tecrübesi kazanıp Fenerbahçe'ye geri gelecekler. Emir önümüzdeki yıl mutlaka hazırlık kampımızda olacak.

            Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

            Takım hocası hakkında karar verecek. Ya takımda kalır ya bir Süper Lig takımına veya bir Avrupa kulübüne 1 yıl kiraya gider. Kiralandıktan sonraki sene de Fenerbahçe A takımında yer alacaktır."
                Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

                BAŞKAN ALi KOÇ'UN HAYALi GERÇEK OLUYOR
                Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç oyuncularla ilgili hayaline adım adım yaklaşıyor. Koç, 2018'de dünyaya örnek futbol akademisi kurmak istediklerini ve bunun meyvelerinin 5-6 yıl sonra alınacağını belirtirken sarı-lacivertliler bu hedefe çok yaklaşmış durumda.
                Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

                ALTYAPIDAKi BAŞARI KESiNLiKLE TESADÜF DEĞİL
                F.Bahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar alt yapıdaki başarının tesadüf olmadığını söyledi.

                Fenerbahçe’den açıklama geldi! Bora Aydınlık ve...

                Karapınar "Altyapı sevgi, sabır ve fedakarlıktır. Buradaki tüm ekipler, hocalar bu bilinçle çalışıyorlar ve emek veriyorlar" dedi.
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