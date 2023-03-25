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    • Spor
    • 25.03.2023 22:05
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    • 25.03.2023 22:07
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    Ermenistan- Türkiye Maç Sonucu: 1-2 (ÖZET)

    Ermenistan Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı.Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım ilk maçına çıkıyor. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in düdük çalacağı karşılaşmada Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler gibi isimler forma giyecek. Abdülkerim Bardakçı'nın ise baş ağrısı sebebiyle kadroda yer almayacağı biliniyor.

    takvim.com.tr
    Ermenistan- Türkiye Maç Sonucu: 1-2 ÖZET

    TRT 1 canlı izle milli maç için araştırılmaya başladı. Euro 2024 elemeleri için heyecan dorukta.

    İLK GOL KENDİ KALEMİZE

    10. dakikada Ermenistan öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan'a pasını verdi. Hovhannisyan'ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0

    19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Barseghyan ceza sahasına giren Spertsyan'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden sağ çaprazdan şutunu kaleci Mert kontrol etti.

    27. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan altıpas önüne kullandığı kornerde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci ayağının dibine meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

    28. dakikada ay yıldızlı ekip yine etkili geldi. Hakan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz, Ermenistan ceza sahasına yaklaştı. Cengiz'in ceza yayı önünden ayak içiyle yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

    35. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

    Mücadelede ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

    2. YARI (MAÇ SONUCU ERMENİSTAN 1 - TÜRKİYE 2)

    UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Türkiye deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti.

    64. dakikada milli takım öne geçti. Enes Ünal'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.

    70. dakikada gelişen Ermenistan atağında Barseghyan'ın arka direğe gönderdiği topu Zelarayan'ın altıpasa çevirdiği topa Haroyan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

    73. dakikada Ermenistan'ın sol kanattan gelişen atağında Bayramyan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Barseghyan'ın kafayla indirdiği topa Briasco sert vurdu, kaleci Mert sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

    Karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.

    ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Ermenistan Türkiye maçı 25 Mart 2023'te saat 20.00'de oynanacak. Maç, Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanlı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM!

        ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2

        A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.

        3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ

        UEFA Uluslar Ligi'nde genel olarak 4'lü savunma tercih eden Stefan Kuntz'un Ermenistan karşısında 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda genel olarak 3'lü diziliş üzerinde duran Alman teknik adam, kanatta görev yapacak isimlerle de özel olarak ilgilendi.

        STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA

        Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

        JOSE MARIA SANCHEZ DÜDÜK ÇALACAK

        Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynanacağı maçta yaşadığı sakatlıktan dolayı, Abdülkerim Bardakcı da devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

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            MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2023

            25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

            28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

            16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

            19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

            08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

            12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

            15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

            21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye
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