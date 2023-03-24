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    • 24.03.2023 08:53
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    • 24.03.2023 08:53
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    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası toplu sonuçlar!

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı. EURO 2024 Elemeleri'ndeki C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı. İşte toplu sonuçlar...

    takvim.com.tr
    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası toplu sonuçlar!

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı.

    EURO 2024 Elemeleri'ndeki C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

    Portekiz, J Grubu'nda ağırladığı Lihtenştayn'ı Joao Cancelo'nun 8, Bernardo Silva'nın 47, Cristiano Ronaldo'nun 51 (penaltıdan) ve 63. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu oldu.

    C Grubu'nda İtalya'ya konuk olan İngiltere ise 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle 2-1 galip geldi. İtalya'nın golünü, 56. dakikada Mateo Retegui kaydetti. Kane, 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.

    Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    C Grubu

    İtalya-İngiltere: 1-2

    Kuzey Makedonya-Malta: 2-1

    H Grubu

    Kazakistan-Slovenya: 1-2

    Danimarka-Finlandiya: 3-1

    San Marino-Kuzey İrlanda: 0-2

    J Grubu

    Portekiz-Lihtenştayn: 4-0

    Slovakya-Lüksemburg: 0-0

    Bosna Hersek-İzlanda: 3-0

    Elemelerin ilk haftasına, bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla devam edilecek.

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    Haberler Spor 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası toplu sonuçlar!
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