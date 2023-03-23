ÖZEL | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Takvim'in elde ettiği bilgiye göre; Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 yıla yakın süreden beri takibe aldığı futbolcu, 2022 sezonunda Gwangju'da 28 maçta 10 gole etki etti. 9 gol atan Eom, 1 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Güney Koreli futbolcu bu sezon da 3 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asist kaydetti.