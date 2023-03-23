Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.03.2023 15:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2023 15:26
    ABONE OL

    ÖZEL | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kim Min-Jae'nin Sarı-Lacivertliler'de bıraktığı pozitif izlerin ardından Güney Kore bölgesi için scout ekibi kuran Kanarya, genç bir yeteneğin daha peşine düştü. İşte Fenerbahçe'de transferle ilgili yaşananlar ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

    Beijing Guoan'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi. Vitor Pereira'nın teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde kadroya dahil edilen Kim, 40 maçta oynadı ve 1 gol attı. Performansıyla da Avrupa'dan birçok takımın transfer radarına girdi.
    Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

    FENERBAHÇE'NİN KASASINI DOLDURDU

    Savunma hattındaki etkili performansıyla adından söz ettiren Kim Min-Jae, daha sonra İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun Napoli'ye satışından 18 milyon 50 bin euro gelir elde etti.
    Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

    GÜNEY KORE'YE ÖZEL ARAŞTIRMA

    Fenerbahçe Kulübü, Sarı-Lacivertli taraftarların da gönlünde ayrı bir yer edinen Kim Min-Jae'nin bıraktığı pozitif etkilerin ardından Güney Kore'de transfer konusundaki araştırmalarını sıklaştırdı.

        Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

        KANARYA'NIN TAKİBİNDEKİ İSİM; EOM

        Bu doğrultuda harekete geçen Sarı-Lacivertliler, Güney Kore'de Gwangju forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji-Sung Eom'u takibe aldı. Sağ ayağını etkin şekilde kullanabilen Güney Koreli yetenek, birden fazla mevkide forma giyebiliyor.
        Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

        MIN JAE REFERANS OLDU!

        Sol açık ve sağ açık mevkilerinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 1.74 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 650 bin euro değer biçiliyor. Futbolcuyla ilgili, Kim Min-Jae'nin de Fenerbahçe'ye olumlu referans verdiği öğrenildi.
        Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

        JI-SUNG EOM'UN PERFORMANSI

        Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde adından söz ettiren ve U17 Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, 2021 yılında K Lig Classic'te Gwangju FC formasıyla 37 maça çıktı. 2289 dakika süre alan Eom, takımına 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.
            Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

            BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

            Takvim'in elde ettiği bilgiye göre; Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 yıla yakın süreden beri takibe aldığı futbolcu, 2022 sezonunda Gwangju'da 28 maçta 10 gole etki etti. 9 gol atan Eom, 1 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Güney Koreli futbolcu bu sezon da 3 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asist kaydetti.
            Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

            EOM DA SICAK BAKIYOR

            Öte yandan Fenerbahçe'nin radarındaki Eom'un da Kanarya'yı Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gördüğü ve transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Eom transferini gerçekleştirmesi halinde oyuncuyu önce geliştirmeyi, sonra da iyi bir gelirle Avrupa kulüplerine satışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.
            Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

            FENERBAHÇE'NİN KORELİ TUTKUSU

            Bilindiği üzere Fenerbahçe, yakın zamanda altyapıya Güney Kore'den bir başka ismi daha kazandırmıştı. Başkan Ali Koç'un altyapı yatırımlarından biri olarak bilinen Jin-ho Jo, başarılı performansıyla dikkatleri çekiyor.

                Transfer haberleri | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

                HEDEFİ A TAKIM'DA DEVAM EDEBİLMEK

                Türkiye'ye ilk geldiğinde merkez orta saha olarak görev alan Jin-ho Jo daha sonra sağ beke geçti. Geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalayan ve Fenerbahçe ile 2026'ya kadar kontratı bulunan Güney Koreli oyuncunun hedefi ise A Takım formasıyla kariyerine devam edebilmek.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Depremzede sporculara moral
                Haberler Spor ÖZEL | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!
                    loading
                    SON DAKİKA