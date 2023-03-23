ÖZEL | Kim Min Jae önerdi Fenerbahçe alıyor!

Beijing Guoan'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi. Vitor Pereira'nın teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde kadroya dahil edilen Kim, 40 maçta oynadı ve 1 gol attı. Performansıyla da Avrupa'dan birçok takımın transfer radarına girdi.
FENERBAHÇE'NİN KASASINI DOLDURDU
Savunma hattındaki etkili performansıyla adından söz ettiren Kim Min-Jae, daha sonra İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun Napoli'ye satışından 18 milyon 50 bin euro gelir elde etti.
GÜNEY KORE'YE ÖZEL ARAŞTIRMA
Fenerbahçe Kulübü, Sarı-Lacivertli taraftarların da gönlünde ayrı bir yer edinen Kim Min-Jae'nin bıraktığı pozitif etkilerin ardından Güney Kore'de transfer konusundaki araştırmalarını sıklaştırdı.