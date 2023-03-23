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    • Spor
    • 23.03.2023 12:56
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    • 23.03.2023 13:08
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    ÖZEL | Fenerbahçe'de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

    Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray ile olan puan farkını maç eksiğiyle 6'ya indirdi. Sarı-Lacivertliler, hem zirve yarışını sürdürüyor hem de gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Fenerbahçe özellikle iç transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enner Valencia ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

    Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde milli kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesini 4 yıl uzatan Altay Bayındır için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenledi. Milli kalecinin yeni sözleşmesinde yurt dışı çıkış maddesi olduğu iddia edildi. Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile hedeflerini gerçekleştirdikten sonra kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planladığı belirtildi.
    Fenerbahçe’de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

    FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM

    Altay Bayındır imza töreni sonrasında, "İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz" dedi.
    Fenerbahçe’de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

    MİHA ZAJC İLE ANLAŞMA ÇOK YAKIN

    Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan sonra bir başka yıldızı Miha Zajc ile de sözleşme yenileyecek. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sloven orta saha ile yeni sözleşme görüşmelerinin son aşamaya geldiği öğrenildi. Fenerbahçe Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu. Anlaşmanın 3 yıllık olması bekleniyor.
        Fenerbahçe’de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

        TARAFTARIN GÖZÜ ENNER VALENCIA'DA

        Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia ile ilgili sıcak gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. 33 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Lacivertliler'le olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ekvadorlu yıldızın menajeri ile yönetim arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek haberin kısa zaman içerisinde duyurulması bekleniyor.
        Fenerbahçe’de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

        VALENCIA İLE SÖZLEŞME İKİ YILLIK OLACAK

        Fenerbahçe görüşmelerin başında Enner Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme önermişti. Sarı-Lacivertliler sözleşme teklifini geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmede net 2 yıla çevirdi.

        Fenerbahçe’de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

        Alınan bilgilere göre Valencia da bu teklifi prensipte kabul etti. Fenerbahçe, Valencia'nın yıllık ücretini de bonuslarla birlikte 1.7 milyon euroya çıkardı.

            Fenerbahçe’de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

            FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTİYOR

            Valencia yıllık ücretin biraz daha da artmasını bekliyor. Çünkü International'den 2.5 milyon dolarlık bir teklif aldı. Ancak Ekvadorlu forvet her şeye rağmen futbol hayatını Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor. Bu nedenle kulübe yakın kaynaklar, bu görüşmelerin mutlu sonla bitmesine kesin gözüyle bakıyor.
            Fenerbahçe’de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

            DERBİ ÖNCESİ İMZA ATMASI GÜNDEMDE

            Fenerbahçe Yönetimi'nin hedefi, Beşiktaş derbisi öncesinde Enner Valencia'ya imzayı attırmak. Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı da Valencia'dan gelecek haberde… Bu sezon 35 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 29 gol atarken 4 de asiste imza attı.
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            Haberler Spor ÖZEL | Fenerbahçe'de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi
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