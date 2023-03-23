ÖZEL | Fenerbahçe'de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM



Altay Bayındır imza töreni sonrasında, "İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz" dedi.