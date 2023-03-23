ÖZEL | Fenerbahçe'de flaş Enner Valencia gelişmesi! İşte imza tarihi

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde milli kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesini 4 yıl uzatan Altay Bayındır için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenledi. Milli kalecinin yeni sözleşmesinde yurt dışı çıkış maddesi olduğu iddia edildi. Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile hedeflerini gerçekleştirdikten sonra kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planladığı belirtildi.
FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM
Altay Bayındır imza töreni sonrasında, "İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz" dedi.
MİHA ZAJC İLE ANLAŞMA ÇOK YAKIN
Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan sonra bir başka yıldızı Miha Zajc ile de sözleşme yenileyecek. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sloven orta saha ile yeni sözleşme görüşmelerinin son aşamaya geldiği öğrenildi. Fenerbahçe Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu. Anlaşmanın 3 yıllık olması bekleniyor.