Galatasaray Rangers’ta forma giyen Kolombiyalı forvet için düğmeye bastı





180 GOLE KATKI YAPTI

Rangers formasıyla 262 maça çıkan Morelos, 122 gol atarken 58 kez de asist yaptı. 2017-2018 sezonundan bu yana Rangers takımında oynayan Morelos, bu sezon 38 maçta 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. İskoçya'da istikrarlı bir görüntü çizen futbolcuya 7 milyon euro değer biçiliyor. Daha önce F.Bahçe'nin de transfer gündemine gelen Kolombiyalı yıldız, Helsinki'de 62 maçta 46 gol 13 asist, Medellin ekibinde de 23 maçta 5 gollük katkıda bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN