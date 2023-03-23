Galatasaray Rangers’ta forma giyen Kolombiyalı forvet için düğmeye bastı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve zirvede yer alan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak istiyor.
YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK
İskoç ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kolombiyalı golcünün menajeriyle temasa geçildi. 26 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme daha yapılması ve yol haritasının çizilmesi planlanıyor. İki ayağını da kullanabilen Morelos, santrfor mevkisinin dışında sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor.
180 GOLE KATKI YAPTI
Rangers formasıyla 262 maça çıkan Morelos, 122 gol atarken 58 kez de asist yaptı. 2017-2018 sezonundan bu yana Rangers takımında oynayan Morelos, bu sezon 38 maçta 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. İskoçya'da istikrarlı bir görüntü çizen futbolcuya 7 milyon euro değer biçiliyor. Daha önce F.Bahçe'nin de transfer gündemine gelen Kolombiyalı yıldız, Helsinki'de 62 maçta 46 gol 13 asist, Medellin ekibinde de 23 maçta 5 gollük katkıda bulundu.