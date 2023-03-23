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    Eski Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin değeri artmaya devam ediyor

    Değeri 50 milyon Euro’ya yükselen Güney Koreli Kim Min Jae, dünyanın en pahalı 15. stoperi oldu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    ’Kim’ tutar seni!

    Fenerbahçe'nin 2021 yılında BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min Jae değerine değer katmaya devam ediyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transfermarkt verilerine göre değeri 50 milyon Euro'ya yükseldi. Yıldız futbolcu, İtalya Serie A'nın en değerli 3. stoperi oldu. Ayrıca dünyanın en pahalı 15. stoperi konumunda. Bu sezon Napoli'nin başarısında büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu 35 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asist üretti. Napoli, Kim için geçen sene Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro ödemişti.



    ROSIER'E REIMS KANCASI
    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş göreve gelir gelmez Valentin Rosier'e soğuk baktığı belirtmişti. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in talip olduğu öğrenildi. Fransız kulübünün sezon sonunda Siyah- Beyazlılar'ın kapısını çalacağı ve transfer görüşmelerine başlayacağı iddia edildi. Reims, Rosier için 4.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Beşiktaş yönetimi, Fransız sağ beke Avrupa'nın büyük liglerinden ilginin olduğunu doğrularken Rosier için 5 milyon Euro üzerinde teklifler ile masaya oturabileceği iddia edildi. Fransız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 karşılaşmada görev aldı. 1 gol atarken 3 asist yaptı. Siyah-Beyazlılar, Valentin Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon Euro'ya almıştı. Onun için şimdiye kadar 10 milyon Euro bonservis ödendi.



    SÜPER LİG YENİ SEZONDA 20 TAKIM
    Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'den 2'şer takımın düşeceğini ve gelecek sezon her iki ligin de 20'şer takımla oynanacağını açıkladı. Son açıklamayla birlikte, Süper Lig'de 2019/20 sezonundan bu yana ligde yer alan takım sayısı her sene değişti. Geçen sezon 20 takımla oynana lig, 2020-2021 sezonunda ise 21 takımla oynanmıştı.



        OOSTERWOLDE'DE FALCAO ENDİŞESİ
        Fenerbahçe'de Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 21 yaşındaki Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 'Aşil tendinopatisi' teşhisi konulan genç futbolcunun sakatlığının aynısını Radamel Falcao da Galatasaray'da yaşamıştı.

        ÇOK MAÇ KAÇIRABİLİR
        Sarı-Kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü, aşil tendinopatisi sakatlığı nedeniyle çok sayıda maç kaçırmıştı. Kolombiyalı golcü, aşil tendinopatisi sakatlığı nedeniyle çok sayıda maç kaçırmıştı. Tedavisine yoğun şekilde devam edilen Oosterwolde'nin sahalara dönüşü tekrar yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Ara transferde Parma'dan 6 milyon Euro'ya Sarı-Lacivertli takıma katılan Hollandalı sol bek, şu ana kadar 2'si Süper Lig'i 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maçta süre aldı. Genç futbolcu söz konusu maçlarda gol ve asist katkısı üretemedi.



        MAXIM'İN GÖZÜ DERBİDE
        Beşiktaş'ın Gaziantep'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, derbi için özel hazırlanıyor. Rumen 10 numara, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde uyum problemini geride bırakıp bununla beraber performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi amaçlıyor. 32 yaşındaki 10 numara, derbinin başlangıç kadrosunda yer alıp takımına en üst seviyede katkı vermeyi amaçlıyor. Siyah-Beyazlı formayla 3 maça çıkan tecrübeli futbolcu, sonradan dahil olduğu bu karşılaşmalarda skora katkı yapamamıştı.



        GÜNEŞ'TEN FORMA BEKLİYOR
        Maxım'in Şenol Güneş'le yaptığı görüşmede derbide ilk 11'de oynamak istediğini söyledi öğrenildi.



            YANLI VE YANLIŞ ALGIYA HAYIR
            Fenerbahçe'nın yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, 30 Ekim 2022' de oynanan İstanbulspor karşılaşmasından bu yana Süper Lig'de skor katkısı yapamadığı yönünde eleştiriler alan oyuncusuna sahip çıktı. Son dönemde Fenerbahçe taraftarının hedef tahtasına oturttuğu İrfan Can Kahveci için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Altıparmak, "İrfan Can Hala takımın en çok gole katkı sağlayan oyuncular sıralamasında ilk 5 içinde. Eleştiriye evet ama yanlı ve yanlış algıya hayır!" ifadelerini kullandı. İrfan Can'ın söz konusu tarihten önce çıktığı 15 maçta 6 gol, 3 asistle oynarken, bu tarihten sonra çıktığı 12 maçta gol ve asist üretemezken 1 de kırmızı kart gördü.



            FENER'DE GÖZLER VALENCİA'DA
            Fenerbahçe'de tüm gözler Enner Valencia'ya çevrilmiş durumda. Alanya maçında sakatlanan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcuda diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilmişti. Yıldız oyuncunun ilk yapılan kontrollerinde ödem nedeniyle sağlıklı bir sonuç alınmadığı bugün yapılacak kontrollerden sonra yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının netleşmesi bekleniyor. Jesus'un değişmezleri arasında yer alan Enner Valencia Spor Toto Süper Lig'de attığı 25 golle gol krallığında ilk sırada bulunuyor.



            AVRUPA'NIN EN GENCİYİZ
            Üst düzey turnuvalara düzenli olarak katılma hedefiyle yola çıkan Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, gençleşme yolunda da önemli adımlar attı. CIES Football'un yaptığı bir araştırmada, 15 Şubat 2022 tarihi ile 15 Mart 2023 arasındaki maçlara çıkan kadrolar baz alındı. Söz konusu araştırmaya göre; Türkiye 25.07 ile yaş ortalaması bakımından UEFA ülkeleri sıralamasında en genç birinci, FIFA ülkeleri sıralamasında ise en genç 9. takım olarak kayıtlara geçti. FIFA ülkeleri sıralamasında listede 22.82 yaş ortalamasına sahip olan Bahama zirvede yer aldı. Lider Bahama'yı 24.71 ortalama ile Endonezya, 24.74 ile ABD ve 24.88 yaş ortalamasıyla da Tacikistan Milli Takımı takip etti.

            MİLLİLER SALONDA ÇALIŞTI
            Milli Futbol Takımımız, Ermenistan maçının hazırlıklarını salonda gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürdü. Öte yandan çalışmada Umut Nayir'in Arda Güler ile sık sık ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.



                ERMENİSTAN MAÇINI SANCHEZ YÖNETECEK
                Ay-Yıldızlı ekibimizin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Erivan'da oynayacağı maçın hakemleri belli oldu. Republican Stadyumu'nda 25 Mart Cumartesi günü oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. 4. hake ise Mario Lopez.



                U21'E YENİ HOCA: LEVENT SÜRME
                TFF, Ümit Milli Takımı'nın başına Levent Sürme'nin getirildiğini açıkladı. Augsburg U17 ve Leipzig'in altyapısında çalışan 39 yaşındaki hoca, 1 Temmuz 2021'den beri Kuntz'un yardımcılığını yapıyordu. U19, U18 ve U17'de görev yapacak isimler arasında Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam, Volkan Arslan ve Uğur İnceman da olacak.

                SPONSORLARLA GÖRÜŞÜYORUM
                Trabzonspor'da hafta sonu yapılacak genel kurulda tek aday olarak yer alacak Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu. Genç yönetici, "Şu anda Ertuğrul Doğan'ın ilk yapacağı, parasal konuları çözmek. Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. Sponsorlardan olumlu cevap alıyoruz, almaya da devam edeceğimize inanıyorum. Trabzonspor, kimsenin cebine sığmaz. Bu, tek başına benim veya başka birinin halledeceği iş değil. İlk etapta acil ödenmesi gereken paranın büyük kısmı bulundu. Yönetim kurulundan da destek alınacak" ifadelerini kullandı. Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı'nın tekrar bordo-mavili takıma döneceğine ilişkin iddialara, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz. Yönetim kurulu henüz seçilmedi. Kongreden sonra yönetim kurulu kısa süre içinde yeni antrenörün kim olacağına karar verecek"diye konuştu. Doğan, Trabzonspor'un kadro maliyetini düşüreceklerine dikkati çekerek, "Şu anda kadro maliyeti 37-38 milyon Euro. Bu maliyeti 25 milyon Euro seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

                EDİN VISCA DÖKTÜRÜYOR
                geri dönüşü için gün saydığı Edin Visca, sakatlığın ardından 2 ay sonra çıktığı ilk maçında bir gol atmış 1 de asist katkısı sağlamıştı. Visca'nın maç performansı damaklarda tat bırakırken oyuncu antrenmanlarda da adeta şov yapıyor. Yapılan çift kale maçlarda hem attığı goller hem de attırdıkları ile kalitesini ortaya koyan Edin Visca, önceki gün yapılan çalışmada ise takım arkadaşlarının övgülerini alan isim oldu. Sık sık Visca'ya övgüler yağdıran arkadaşları, "Aferin Visca, harikasın Visca" gibi ifadeler kullandı.

                ABDÜLKADIR HEDEF BÜYÜTTÜ
                Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, yeniden A Milli Takım kadrosuna davet aldı. 23 yaşındaki Bordo-Mavili futbolcu, kendi adına yol haritasını da belirledi. Ömür, milli formayla bulacağı şansı en iyi şekilde değerlendirmek ve sonrasında da başarılı performansını Trabzonspor'da daha da artırmak istiyor.

                KOLOVETSİOS İLE 2 YILLIK İMZA
                Kayserispor, defans oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 2020'de Panathinaikos'tan transfer edilenYunan stoper, 78 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası maçında 2 gol kaydetti.

                SEVİLLA'DA MENDİLİBAR DÖNEMİ
                F.Bahçe'yi Avrupa Ligi'nde eleyen Sevilla, Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mendilibar'ı getirdi. Mendilibar, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

                ASLAN'DA IKI SAKAT DÖNDÜ
                G.Saray, milli ara sonrası ligde yapacağı Adana Demir maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları geçen Midtsjö ve Yusuf Demir takıma katıldı. Abdülkerim Bardakcı ise bugün çalışmalara dahil olacak. Mertens ile Baran ise bireysel çalıştı.

                KAÇAN BALIK DRIES MERTENS
                Süper Lig'de ve 1. Lig'de birçok takımda görev alan ve 2011-2013 yılları arasında Gençlerbirliği'ni çalıştıran Fuat Çapa, Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile ilgili dikkati çeken bir itirafta bulundu. Radyospor'a konuşan Çapa, "2011 yılında Gençlerbirliği'nde çalışırken Mertens'i transfer etmeyi düşündük. O dönem scout ekibi olumsuz bir rapor verdi. Bu sebeple de Dries Mertens'in transferi gerçekleşmedi. Kaçan balık büyük oldu diyebilirim" ifadesini kullandı. 2009-2011 arasında Utrecht'te forma giyen Mertens daha sonra PSV'ye oradan da Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'de 9 yıl oynayan Dries Mertens, 2022 yılında ise Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

                CANAYDIN OLMADAN 13 YIL GEÇTİ
                Galatasaray, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajda, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.

                GALATASARAY DÜNYA DEVLERİNİ SOLLADI
                2023 Şubat ayında Instagram tarihindeki toplam etkileşime göre dünyanın en popüler 20 takımı belli oldu. Listede Türkiye'den Galatasaray 111 milyon ile 5. sırada yer aldı. Cimbom, Chelsea, Liverpool, Bayern Münih, Arsenal gibi dünya devlerini geride bırakmayı başardı. Listede İspanyol devi Real Madrid 204 milyon ile zirvede yer aldı. Madrid'i, Manchester United, Barcelona ve PSG takip etti.

                MERT GÜNOK'LA KALE GÜVENDE
                Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, görev aldığı maçlarda maç başına 0,80 ortalama ile Siyah-Beyazlı takımda en az gol yiyen kaleci oldu.

                DELE ALLİ'DEN İZİN AÇIKLAMASI
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş idman önü, "12 oyuncumuz milli takımlarda. Dele Alli izinden gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, hala ondan haber almaya çalışıyoruz. Telefonu açmıyor inşallah kaza geçirmemiştir" diyerek tepki gösterdi. İngiliz futbolcu ise, "Kulüp, doktor randevum için izin verdi. Yarın (bugün) döneceğim" dedi. Güneş ayrıca, Rosier ve Gedson'un ameliyat olduğunu bildirdi.

                U19'DA İZLANDA'YA TAKILDIK
                U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur'da Türkiye ilk maçında İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere'deki maçta gollerimizi 19'da Ayberk Karapo ve 48'de İlker Akar attı. Kaleci Emre Bilgin ve Efe Sarıkaya kırmızı gördü.

                ÇBK MERSİN FİNAL-FOUR'DA
                FIBA Kadınlar Euroleague'de ÇBK Mersin Yenişehir, Fransız Tango Bourges'i 91-63 yenerek seride 2-1 öne geçti ve Final-Four'a çıktı. Dopdolu salonda büyük sevinç yaşandı.

                Galatasaray rahat geçti
                Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u 104 dakika süren maç sonunda 25-18, 25-21, 20- 25, 25-18 setlerle 3-1 mağlup etti.

                FENER'DEN 61 SAYI FARK
                ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta erteleme maçında F.Bahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 61 sayı farkla 105-44 yendi. F.Bahçe'de Alperi Onar 15 sayı üretti.

                CİMBOM 28.54 İLE ZİRVEDE
                Süper Lig'de bu sezon maç başına en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan takımlar arasında Galatasaray 28.54 ile zirvede yer aldı. Fenerbahçe, 23.38, Beşiktaş 22.4 ve Trabzonspor da 21.92 ile Cimbom'u takip etti. Listede Adana Demir ise 19.88 ile 5. sırada kendisine yer buldu.

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