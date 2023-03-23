Eski Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin değeri artmaya devam ediyor





U21'E YENİ HOCA: LEVENT SÜRME

TFF, Ümit Milli Takımı'nın başına Levent Sürme'nin getirildiğini açıkladı. Augsburg U17 ve Leipzig'in altyapısında çalışan 39 yaşındaki hoca, 1 Temmuz 2021'den beri Kuntz'un yardımcılığını yapıyordu. U19, U18 ve U17'de görev yapacak isimler arasında Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam, Volkan Arslan ve Uğur İnceman da olacak.



SPONSORLARLA GÖRÜŞÜYORUM

Trabzonspor'da hafta sonu yapılacak genel kurulda tek aday olarak yer alacak Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu. Genç yönetici, "Şu anda Ertuğrul Doğan'ın ilk yapacağı, parasal konuları çözmek. Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. Sponsorlardan olumlu cevap alıyoruz, almaya da devam edeceğimize inanıyorum. Trabzonspor, kimsenin cebine sığmaz. Bu, tek başına benim veya başka birinin halledeceği iş değil. İlk etapta acil ödenmesi gereken paranın büyük kısmı bulundu. Yönetim kurulundan da destek alınacak" ifadelerini kullandı. Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı'nın tekrar bordo-mavili takıma döneceğine ilişkin iddialara, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz. Yönetim kurulu henüz seçilmedi. Kongreden sonra yönetim kurulu kısa süre içinde yeni antrenörün kim olacağına karar verecek"diye konuştu. Doğan, Trabzonspor'un kadro maliyetini düşüreceklerine dikkati çekerek, "Şu anda kadro maliyeti 37-38 milyon Euro. Bu maliyeti 25 milyon Euro seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.



EDİN VISCA DÖKTÜRÜYOR

geri dönüşü için gün saydığı Edin Visca, sakatlığın ardından 2 ay sonra çıktığı ilk maçında bir gol atmış 1 de asist katkısı sağlamıştı. Visca'nın maç performansı damaklarda tat bırakırken oyuncu antrenmanlarda da adeta şov yapıyor. Yapılan çift kale maçlarda hem attığı goller hem de attırdıkları ile kalitesini ortaya koyan Edin Visca, önceki gün yapılan çalışmada ise takım arkadaşlarının övgülerini alan isim oldu. Sık sık Visca'ya övgüler yağdıran arkadaşları, "Aferin Visca, harikasın Visca" gibi ifadeler kullandı.



ABDÜLKADIR HEDEF BÜYÜTTÜ

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, yeniden A Milli Takım kadrosuna davet aldı. 23 yaşındaki Bordo-Mavili futbolcu, kendi adına yol haritasını da belirledi. Ömür, milli formayla bulacağı şansı en iyi şekilde değerlendirmek ve sonrasında da başarılı performansını Trabzonspor'da daha da artırmak istiyor.



KOLOVETSİOS İLE 2 YILLIK İMZA

Kayserispor, defans oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 2020'de Panathinaikos'tan transfer edilenYunan stoper, 78 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası maçında 2 gol kaydetti.



SEVİLLA'DA MENDİLİBAR DÖNEMİ

F.Bahçe'yi Avrupa Ligi'nde eleyen Sevilla, Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mendilibar'ı getirdi. Mendilibar, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.



ASLAN'DA IKI SAKAT DÖNDÜ

G.Saray, milli ara sonrası ligde yapacağı Adana Demir maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları geçen Midtsjö ve Yusuf Demir takıma katıldı. Abdülkerim Bardakcı ise bugün çalışmalara dahil olacak. Mertens ile Baran ise bireysel çalıştı.



KAÇAN BALIK DRIES MERTENS

Süper Lig'de ve 1. Lig'de birçok takımda görev alan ve 2011-2013 yılları arasında Gençlerbirliği'ni çalıştıran Fuat Çapa, Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile ilgili dikkati çeken bir itirafta bulundu. Radyospor'a konuşan Çapa, "2011 yılında Gençlerbirliği'nde çalışırken Mertens'i transfer etmeyi düşündük. O dönem scout ekibi olumsuz bir rapor verdi. Bu sebeple de Dries Mertens'in transferi gerçekleşmedi. Kaçan balık büyük oldu diyebilirim" ifadesini kullandı. 2009-2011 arasında Utrecht'te forma giyen Mertens daha sonra PSV'ye oradan da Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'de 9 yıl oynayan Dries Mertens, 2022 yılında ise Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.



CANAYDIN OLMADAN 13 YIL GEÇTİ

Galatasaray, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajda, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.



GALATASARAY DÜNYA DEVLERİNİ SOLLADI

2023 Şubat ayında Instagram tarihindeki toplam etkileşime göre dünyanın en popüler 20 takımı belli oldu. Listede Türkiye'den Galatasaray 111 milyon ile 5. sırada yer aldı. Cimbom, Chelsea, Liverpool, Bayern Münih, Arsenal gibi dünya devlerini geride bırakmayı başardı. Listede İspanyol devi Real Madrid 204 milyon ile zirvede yer aldı. Madrid'i, Manchester United, Barcelona ve PSG takip etti.



MERT GÜNOK'LA KALE GÜVENDE

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, görev aldığı maçlarda maç başına 0,80 ortalama ile Siyah-Beyazlı takımda en az gol yiyen kaleci oldu.



DELE ALLİ'DEN İZİN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş idman önü, "12 oyuncumuz milli takımlarda. Dele Alli izinden gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, hala ondan haber almaya çalışıyoruz. Telefonu açmıyor inşallah kaza geçirmemiştir" diyerek tepki gösterdi. İngiliz futbolcu ise, "Kulüp, doktor randevum için izin verdi. Yarın (bugün) döneceğim" dedi. Güneş ayrıca, Rosier ve Gedson'un ameliyat olduğunu bildirdi.



U19'DA İZLANDA'YA TAKILDIK

U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur'da Türkiye ilk maçında İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere'deki maçta gollerimizi 19'da Ayberk Karapo ve 48'de İlker Akar attı. Kaleci Emre Bilgin ve Efe Sarıkaya kırmızı gördü.



ÇBK MERSİN FİNAL-FOUR'DA

FIBA Kadınlar Euroleague'de ÇBK Mersin Yenişehir, Fransız Tango Bourges'i 91-63 yenerek seride 2-1 öne geçti ve Final-Four'a çıktı. Dopdolu salonda büyük sevinç yaşandı.



Galatasaray rahat geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u 104 dakika süren maç sonunda 25-18, 25-21, 20- 25, 25-18 setlerle 3-1 mağlup etti.



FENER'DEN 61 SAYI FARK

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta erteleme maçında F.Bahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 61 sayı farkla 105-44 yendi. F.Bahçe'de Alperi Onar 15 sayı üretti.



CİMBOM 28.54 İLE ZİRVEDE

Süper Lig'de bu sezon maç başına en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan takımlar arasında Galatasaray 28.54 ile zirvede yer aldı. Fenerbahçe, 23.38, Beşiktaş 22.4 ve Trabzonspor da 21.92 ile Cimbom'u takip etti. Listede Adana Demir ise 19.88 ile 5. sırada kendisine yer buldu.

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