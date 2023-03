Eski Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin değeri artmaya devam ediyor

YANLI VE YANLIŞ ALGIYA HAYIR

Fenerbahçe'nın yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, 30 Ekim 2022' de oynanan İstanbulspor karşılaşmasından bu yana Süper Lig'de skor katkısı yapamadığı yönünde eleştiriler alan oyuncusuna sahip çıktı. Son dönemde Fenerbahçe taraftarının hedef tahtasına oturttuğu İrfan Can Kahveci için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Altıparmak, "İrfan Can Hala takımın en çok gole katkı sağlayan oyuncular sıralamasında ilk 5 içinde. Eleştiriye evet ama yanlı ve yanlış algıya hayır!" ifadelerini kullandı. İrfan Can'ın söz konusu tarihten önce çıktığı 15 maçta 6 gol, 3 asistle oynarken, bu tarihten sonra çıktığı 12 maçta gol ve asist üretemezken 1 de kırmızı kart gördü.