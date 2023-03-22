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    • 22.03.2023 14:24
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    • 22.03.2023 14:44
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    Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı

    Son dakika haberi... Medipol Başakşehir formayı giyen Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı. Özil'in kariyerinde Werder Bremen, Schalke 04, Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe gibi kulüler bulunuyor. Özil, Alman Milli Takımı'yla Dünya Kupası kazanma başarısı da göstermişti.

    takvim.com.tr
    Mesut Özil futbolu bıraktı

    Başakşehir forması giyen Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbola veda ettiğini açıkladı.

    35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

    MESUT ÖZİL AMELİYAT OLMUŞTU
    Deneyimli futbolcu sakatlık sonrası belinden ameliyat oldu. Operasyon sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım iyi geçti. Mesajlar ve dualar için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    SADECE 70 DAKİKA OYNADI
    Mesut Özil geçen sezon Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Sezonun sonlarına doğru istediği süreyi alamayan yıldız isim, transfer sezonunda Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, bu sezon Süper Lig'de 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.

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