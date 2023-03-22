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    • Spor
    • 22.03.2023 13:36
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    • 22.03.2023 13:36
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    ÖZEL HABER | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

    Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluğun önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe son hafta maçında Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı sonrasında kaptanı Altay Bayındır ile sözleşme imzaladı. Ancak milli kaleci ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşuluyor. Bu iddiayı takvim.com.tr açıklıyor… İşte ayrıntılar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

    Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
    Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

    İmza töreninden sonra konuşan tecrübeli kaleci, "Çok mutluyum. 4 yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer" dedi

    Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

    AVRUPA İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI

    Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe Yönetimi sezon sonunda gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak.
        Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

        Altay Bayındır'ı elde tutmak isteyen Sarı-Lacivertliler astronomik bir teklif gelmesi durumunda oyuncusunun Avrupa'ya gidişine izin verecek.
        Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

        Aksi taktirde Altay, Fenerbahçe ile yoluna devam edecek.
        Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

        37 MAÇTA OYNADI… 39 GOL YEDİ

        2019 yılında Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya transfer olan Altay Bayındır kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükseldi.
            Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

            24 yaşındaki eldiven, bu sezon 37 maçta görev aldı. Kalesinde 39 gol gördü, 14 kez de gol yemeden maçı tamamladı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 138 maça çıkan Altay, 154 gol yerken 42 maçta da gole izin vermedi.
            Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

            SIRADA ZAJC VE VALENCIA VAR

            Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi sona erecek olan diğer yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor.
            Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

            Sarı-Lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sloven orta saha Miha Zajc ve Enner Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
                Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

                İki yıldızla da yeni sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.
                Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

                GALATASARAY PUSUDA BEKLEDİ

                Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalarken ezeli rakibi Galatasaray'ın pusuda beklediği ortaya çıktı.
                Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

                Fernando Muslera sonrası kaleyi sağlama almak isteyen Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın aklını çelmek için uğraştığı öne sürülüyor.
                    Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

                    İMZA ATMAZSANIZ GÖRÜŞELİM

                    İddialara göre Galatasaray Yönetimi'ne yakın bazı isimler Altay Bayındır'ın menajerine ulaştı.
                    Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

                    "Galatasaray süreci yakından takip ediyor. Fenerbahçe'ye imza atmazsanız sezon sonunda size teklif yapacaklar" mesajını iletti.
                    Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

                    Bu görüşmenin yaşandığı dönemde Sarı-Lacivertliler ile milli kaleci arasında sözleşme pazarlıklarının kilitlendi.

                        Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

                        Ekonomik olarak arada ciddi farklar olduğu öğrenildi.

                        Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

                        Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin, Galatasaray'ın yaptığı hamleyi öğrendi.

                        Fenerbahçe haberleri | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...

                        Bunun üzerine teklifini ciddi oranda artırarak Altay Bayındır'la hemen yeni sözleşme imzaladığı belirlendi.

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                        Haberler Spor ÖZEL HABER | Şok görüşme ortaya çıktı! Altay Bayındır ve Galatasaray...
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