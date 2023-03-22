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    Batshuayi, Enner Valencia ve King’in sakatlıkları sonrası Jesus, Serdar Dursun’a sarıldı

    Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King’in sakatlıkları sonrası Jesus’dan Serdar Dursun’a “Hazır ol” emri geldi. Portekizli teknik adamın Beşiktaş derbisine Serdar Dursun ile başlamasının çok büyük olasılık olduğu kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getiriliyor.

    Serdar Dursun’a sarıldı
    Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında teknik direktör Jesus Beşiktaş derbisi öncesinde bazı kararlar almak zorunda kaldı.

    Sarı-Lacivertli ekipte forvet hattında Michy Batshuayi, Enner Valeancia ve Joshua King'in sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncunun da milli maç arası olmasına rağmen Beşiktaş derbisine yetişmesi beklenmiyor.

    Son derece sıkıntılı bir sürece giren Jesus'un elinde Beşiktaş derbisi öncesinde forvet olarak sadece Serdar Dursun ve Joao Pedro kaldı. Portekizli teknik adamın Beşiktaş derbisine Serdar Dursun ile başlamasının çok büyük olasılık olduğu kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getiriliyor.

    Bu arada kırmızı kart cezalısı olan Jorge Jesus da derbide kulübede olmayacak.

    YİNE İNGİLTERE YİNE SZALAİ
    İngiltere basınında Attila Szalai için transfer haberleri yine gündeme geldi. Macar stoper bu kez Aston Villa'ya yazıldı. Haberde Szalai'nin Aston Villa için hala bir seçenek olduğu dile getirildi.




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    Canan’a görmedim dediklerini gösteriyoruz
    Haberler Spor Batshuayi, Enner Valencia ve King’in sakatlıkları sonrası Jesus, Serdar Dursun’a sarıldı
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