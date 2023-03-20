Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş tarihine geçen performans

Beşiktaş'la 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar attığı gollerle eski günlerine dönüş sinyali veriyor. Son olarak İstanbulspor karşısında attığı klas golle ligdeki gol sayısını 3'e çıkartan yıldız oyuncu, maç başına yakaladığı 0,51 gol ortalaması ile Beşiktaş tarihine geçti.
Siyah-Beyazlı forma altında 74 maça çıkan ve 38 gol 10 asiste imza atan Vincent Aboubakar, Alman yıldız Mario Gomez, (0,68), Senagalli futbolcu Demba Ba, (0,61), İngiliz yıldız Les Ferdinand (0,53) ve Norveçli forvet John Carew'in (0,52) ardından Beşiktaş tarihinin en yüksek gol ortalamasına sahip forvetleri arasında yerini aldı.
GÜNEŞ'İN DERBİ KOZU
İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada gollerinin devam edeceğini belirten Kamerunlu forvet, yakaladığı form grafiğiyle de teknik direktör Şenol Güneş'i sevindirdi. Tecrübeli hocanın milli aradan sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde gol umudu yine Cenk Tosun'la birlikte Kamerunlu golcü olacak.
OPSİYONA 2 MAÇ KALDI
Sezon başında Premier Lig taıkmlarından West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen 29 yaşındaki sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı. Masuaku, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde 2.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi geçerli olacak ve Kongolu sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
REDMOND KARARI
Siyah-Beyazlı takımın Premier Lig ekiplerinden- Southampton'dan kiraladığı ve sezon sonu boşa çıkacak olan Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond için yeni sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de performasından memnun olduğu 28 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Beşiktaş ile 21 maça çıkan 3 gol, 3 asiste imza attı.
"KADERİMİZİ KENDİMİZ BELİRLEYECEĞİZ"
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ yaptığı açıklamada "Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir" ifadelerini kullandı.