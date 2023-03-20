Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş tarihine geçen performans





OPSİYONA 2 MAÇ KALDI

Sezon başında Premier Lig taıkmlarından West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen 29 yaşındaki sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı. Masuaku, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde 2.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi geçerli olacak ve Kongolu sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.





REDMOND KARARI

Siyah-Beyazlı takımın Premier Lig ekiplerinden- Southampton'dan kiraladığı ve sezon sonu boşa çıkacak olan Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond için yeni sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de performasından memnun olduğu 28 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Beşiktaş ile 21 maça çıkan 3 gol, 3 asiste imza attı.



"KADERİMİZİ KENDİMİZ BELİRLEYECEĞİZ"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ yaptığı açıklamada "Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir" ifadelerini kullandı.