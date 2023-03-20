Trabzonspor'da solda büyük rekabet! Lazar Markovic ve Trezeguet kıran kırana

Trabzonspor'da sol kanat için ciddi bir forma savaşı yaşanacak gibi görünüyor. Sezon başında transfer edilen ve özellikle Nwakaeme'nin takımdan ayrılmasından sonra bu bölgedeki performansı hep eleştirilen Trezeguet ile geçtiğimiz hafta Bordo- Mavili forma ilk maçına çıkan tecrübeli futbolcu Markovic bu bölge için sıkı bir rekabete hazırlanıyor.
Trabzonspor ile oynadığı 35 karşılaşmada 9 gol, 6 asistlik katkı sağlamasına rağmen taraftarların hedefinde yer alan Trezeguet ile geldiği Gaziantep FK'da 23 maç sonunda 5 gol 3 asistlik katkı sağlayan Lazar Markovic, sol kanat için formayı isteyen iki önemli isim.
Formasını Markovic'e kaptırmak istemeyen Trezeguet de özellikle sakatlığı geçen Edin Visca ile birlikte sahada olmayı ve kanat bölgesindeki yükü birlikte kaldırmayı amaçlıyor. Bu sıkı rekabetten Trabzonpor'un karlı çıkması bekleniyor.
23 MAÇ 5 GOL
Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK'da geçiren Lazar Markovic, bu sezon 20'si Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 23 maçta forma giydi. 29 yaşındaki oyuncu, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
TRABZON 8 EKSİKLE ÇALIŞACAK
Trabzonspor'dan milli takıma giden oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle Trabzonspor eksik bir kadro ile çalışacak. Bardhi, Gbamin, Bakasetas, Siopis, Gomez, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, A. Ömür ve Kağan Moradaoğlu milli takımlarda forma giyecekler.
Trabzonspor ile oynadığı 35 karşılaşmada 9 gol, 6 asistlik katkı sağlamasına rağmen taraftarların hedefinde yer alan Trezeguet ile geldiği Gaziantep FK'da 23 maç sonunda 5 gol 3 asistlik katkı sağlayan Lazar Markovic, sol kanat için formayı isteyen iki önemli isim.
Formasını Markovic'e kaptırmak istemeyen Trezeguet de özellikle sakatlığı geçen Edin Visca ile birlikte sahada olmayı ve kanat bölgesindeki yükü birlikte kaldırmayı amaçlıyor. Bu sıkı rekabetten Trabzonpor'un karlı çıkması bekleniyor.
23 MAÇ 5 GOL
Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK'da geçiren Lazar Markovic, bu sezon 20'si Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 23 maçta forma giydi. 29 yaşındaki oyuncu, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
TRABZON 8 EKSİKLE ÇALIŞACAK
Trabzonspor'dan milli takıma giden oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle Trabzonspor eksik bir kadro ile çalışacak. Bardhi, Gbamin, Bakasetas, Siopis, Gomez, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, A. Ömür ve Kağan Moradaoğlu milli takımlarda forma giyecekler.