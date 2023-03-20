Trabzonspor’da Orhan Ak kongreyi bekliyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta Adana Demirspor ile oynadığı maçın ardından takıma bir hafta izin veren teknik sorumlu Orhan Ak, bugün başlayacak olan antrenmanlarda da takımın başında yer alacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından geçici süre ile takımın başına geçmesine beklenen Orhan Ak, başkan adayı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Doğan'ın kendisine kongre süreci içerisinde takımı çalıştırma isteğini dile getirirken, sezon sonuna kadar olan süreç için ise oluşacak olan yeni yönetim kurulunun kendi içerisinde bir değerlendirme yapıp karar vereceğini ilettiği öğrenildi.
Yönetimin Sergen Yalçın, İlhan Palut, Fatih Tekke ve kulübünden izin alınarak Çağdaş Atan ile de bir görüşme yapmasının söz konusu olduğu belirtiliyor.
SEZONU TAMAMLAYABİLİR
Orhan Ak için kesin karar kongre sonrası verilecek. Ancak sezon sonuna kadar takımın başında kalma ihtimali hiç de az değil. Orhan Ak, Avcı'nın yardımcısıydı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından geçici süre ile takımın başına geçmesine beklenen Orhan Ak, başkan adayı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Doğan'ın kendisine kongre süreci içerisinde takımı çalıştırma isteğini dile getirirken, sezon sonuna kadar olan süreç için ise oluşacak olan yeni yönetim kurulunun kendi içerisinde bir değerlendirme yapıp karar vereceğini ilettiği öğrenildi.
Yönetimin Sergen Yalçın, İlhan Palut, Fatih Tekke ve kulübünden izin alınarak Çağdaş Atan ile de bir görüşme yapmasının söz konusu olduğu belirtiliyor.
SEZONU TAMAMLAYABİLİR
Orhan Ak için kesin karar kongre sonrası verilecek. Ancak sezon sonuna kadar takımın başında kalma ihtimali hiç de az değil. Orhan Ak, Avcı'nın yardımcısıydı.