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    Rashica’nın Galatasaray'daki kaderi Norwich’e bağlı! TAKVİM Kosovalı yıldızın geleceğiyle ilgili en net bilgiyi açıklıyor

    Championship’te 57 puanla 7. sırada bulunan Norwich, Premier Lig’e çıkarsa Rashica’yı kadroda tutmayı düşünüyor. Ancak İngiliz ekibi hedefe ulaşamazsa Kosovalı yıldıza Florya’nın yolu açılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Takvim
    Özel haber
    Rashica’nın kaderi Norwich’e bağlı

    Konya deplasmanında 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da performansı en çok dikkat çeken isim Milot Rashica olmuştu. Son dönemde form grafiği çok ciddi şekilde yükselişe geçen Kosovalı yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, gelinen son noktayı TAKVİM açıklıyor.



    PLAY-OFF HEDEFİNİ KOVALIYOR
    Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon başında Norwich City'den kiralanan Rasciha'nın bonservisini mutlaka almak istiyor. Ancak İngiliz kulübü şu ana kadar Galatasaray'a kesin bir yanıt vermedi.



    Alınan bilgilere göre Norwich sezon sonundaki durumuna göre Rashica'nın geleceğine karar verecek. Şu anda Championship'te 57 puanla play-off hattının 1 sıra altında yer alan Norwich sezon sonunda Premier Lig biletini alabilirse Rashica'yı kadroda tutmak istiyor. Ancak Sarı- Yeşilli kulüp hedefine ulaşamazsa yıldız futbolcunun bonservisi konusunda Galatasaray'la masaya oturacak.



        8 MİLYON EURO İSTEYECEKLER
        İngiliz basını, Norwich'in Premier Lig'e yükselmesini düşük bir ihtimal olarak görüyor. Gelen bilgilere göre Ada ekibi, gelecek sezon da Championship'te olması durumunda Rashica için masaya 8 milyon Euro'luk taleple oturacak. Kosovalı yıldızın da Galatasaray'da devam etme konusunda çok istekli olduğu ifade ediliyor.

        Üst üste ligde oynanan son 2 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Milot Rashica formunun zirvesinde. Galatasaraylı taraftarlar Kosovalı yıldızın bonservisinin mutlaka alınmasını istiyor.

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