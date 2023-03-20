Rashica’nın Galatasaray'daki kaderi Norwich’e bağlı! TAKVİM Kosovalı yıldızın geleceğiyle ilgili en net bilgiyi açıklıyor

Konya deplasmanında 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da performansı en çok dikkat çeken isim Milot Rashica olmuştu. Son dönemde form grafiği çok ciddi şekilde yükselişe geçen Kosovalı yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, gelinen son noktayı TAKVİM açıklıyor.
PLAY-OFF HEDEFİNİ KOVALIYOR
Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon başında Norwich City'den kiralanan Rasciha'nın bonservisini mutlaka almak istiyor. Ancak İngiliz kulübü şu ana kadar Galatasaray'a kesin bir yanıt vermedi.
Alınan bilgilere göre Norwich sezon sonundaki durumuna göre Rashica'nın geleceğine karar verecek. Şu anda Championship'te 57 puanla play-off hattının 1 sıra altında yer alan Norwich sezon sonunda Premier Lig biletini alabilirse Rashica'yı kadroda tutmak istiyor. Ancak Sarı- Yeşilli kulüp hedefine ulaşamazsa yıldız futbolcunun bonservisi konusunda Galatasaray'la masaya oturacak.