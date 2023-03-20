Rashica’nın Galatasaray'daki kaderi Norwich’e bağlı! TAKVİM Kosovalı yıldızın geleceğiyle ilgili en net bilgiyi açıklıyor





8 MİLYON EURO İSTEYECEKLER

İngiliz basını, Norwich'in Premier Lig'e yükselmesini düşük bir ihtimal olarak görüyor. Gelen bilgilere göre Ada ekibi, gelecek sezon da Championship'te olması durumunda Rashica için masaya 8 milyon Euro'luk taleple oturacak. Kosovalı yıldızın da Galatasaray'da devam etme konusunda çok istekli olduğu ifade ediliyor.



Üst üste ligde oynanan son 2 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Milot Rashica formunun zirvesinde. Galatasaraylı taraftarlar Kosovalı yıldızın bonservisinin mutlaka alınmasını istiyor.