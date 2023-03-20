Kerem Aktürkoğlu 6 haftadır gole hasret

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu son dönemde gol yollarında suskun bir görüntü çiziyor. Son olarak 19. haftadaki Hatayspor maçında rakip ağları havalandıran genç yıldız ardından oynanan Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında gol atamadı.
Bu süreçte sadece 2 asistle takımına katkı veren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ilginç bir istatistik daha dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de 7 gol atan Kerem bu golleri 4 karşılaşmada kaydetti. Milli futbolcu forma giydiği 24 maçın 20'sinde rakip ağları havalandıramadı. Yıldız futbolcu geçtiğimiz cuma günü oynanan ve 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında da çok etkisiz bir görüntü sergilemişti.
AHMET DELİKANLI ÇOCUKMUŞ!
Konyaspor maçında Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı sert faul ve çıkmayan kırmızı kartın tartışmaları sürüyor. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, "İki maçtır evet net kırmızı kartlar verilmiyor. Biz, tribünden gördük, Dubois'nın pozisyonunun kırmızı olduğunu. Ahmet Oğuz, delikanlı çocukmuş. Takdir ettim. O bile itiraf etti" ifadesini kullandı.
Bu süreçte sadece 2 asistle takımına katkı veren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ilginç bir istatistik daha dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de 7 gol atan Kerem bu golleri 4 karşılaşmada kaydetti. Milli futbolcu forma giydiği 24 maçın 20'sinde rakip ağları havalandıramadı. Yıldız futbolcu geçtiğimiz cuma günü oynanan ve 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında da çok etkisiz bir görüntü sergilemişti.
AHMET DELİKANLI ÇOCUKMUŞ!
Konyaspor maçında Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı sert faul ve çıkmayan kırmızı kartın tartışmaları sürüyor. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, "İki maçtır evet net kırmızı kartlar verilmiyor. Biz, tribünden gördük, Dubois'nın pozisyonunun kırmızı olduğunu. Ahmet Oğuz, delikanlı çocukmuş. Takdir ettim. O bile itiraf etti" ifadesini kullandı.