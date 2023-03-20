Eyüpspor’dan altın vuruş

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk ekip Eyüpspor'a 3 puan getiren golü 57. dakikada Pa Dibba kaydetti. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 53'e yükseltti ve lider Samsunspor'un 1 puan ardından 2. sırada yer aldı. 6. yenilgisini alan ev sahibi Manisa FK ise 39 puanla 8. sırada yer aldı.
BOLU 5 MAÇ SONRA GÜLDÜ
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yendi. Yarenler, 5 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Keçiörengücü ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından bu sezon 6. yenilgisini tattı.
BOLU 5 MAÇ SONRA GÜLDÜ
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yendi. Yarenler, 5 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Keçiörengücü ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından bu sezon 6. yenilgisini tattı.