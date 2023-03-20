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    Eyüpspor’dan altın vuruş

    TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Eyüpspor deplasmanda Manisa FK’yı Pa Dibba ile devirdi...

    Eyüpspor’dan altın vuruş
    TFF 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk ekip Eyüpspor'a 3 puan getiren golü 57. dakikada Pa Dibba kaydetti. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 53'e yükseltti ve lider Samsunspor'un 1 puan ardından 2. sırada yer aldı. 6. yenilgisini alan ev sahibi Manisa FK ise 39 puanla 8. sırada yer aldı.



    BOLU 5 MAÇ SONRA GÜLDÜ
    Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yendi. Yarenler, 5 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Keçiörengücü ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından bu sezon 6. yenilgisini tattı.
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