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    Beşiktaş'ta Omar Colley alarmı

    Beşiktaşlı taraftarlar İstanbulspor maçında ciddi hatalar yapan Omar Colley’in yerine Fenerbahçe derbisinde Romain Saiss’in oynamasının gerektiğini söylüyor.

    Omar Colley alarmı
    Beşiktaş'ın ara transferde İtalya Serie A Ligi takımlarından Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Gambiyalı stoper Omar Colley İstanbulspor maçındaki performansıyla eleştri oklarının hedefi oldu. Maç boyunca hatalarıyla dikkat çeken 30 yaşındaki defans oyuncusu için Siyah- Beyazlı taraftarlar sosyal medyadan "Colley maç boyunca ciddi hatalar yaptı, defans arkasına yapılan koşularda ağır kaldı. Mert ile uyumsuzluğu dikkat çekti" değerlendirmelerinde bulundu.

    Ayrıca milli aradan sonra oynanacak Fenerbahçe derbisinde Colley'in yerine Saiss'in oynaması gerektiği de savunuldu.

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    Beşiktaş, boynunda şişlik ve ağrı hisseden Rosier'de enfekte kist tespit edildiğini ve cerrahi işlem uygulandığını, Tayyip Talha'nın da sağ uyluk arka adalesinde ise kanama tespit edildiğini açıkladı. Tayyip milli takım kadrosundan çıkarıldı.
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