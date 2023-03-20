Beşiktaş'ta Omar Colley alarmı

ara transferde İtalya Serie A Ligi takımlarındankadrosuna kattığı Gambiyalı stoperİstanbulspor maçındaki performansıyla eleştri oklarının hedefi oldu. Maç boyunca hatalarıyla dikkat çeken 30 yaşındaki defans oyuncusu için Siyah- Beyazlı taraftarlar sosyal medyadandeğerlendirmelerinde bulundu.Ayrıca milli aradan sonra oynanacakderbisinde Colley'in yerineoynaması gerektiği de savunuldu., boynunda şişlik ve ağrı hisseden'de enfekte kist tespit edildiğini ve cerrahi işlem uygulandığını,'nın da sağ uyluk arka adalesinde ise kanama tespit edildiğini açıkladı. Tayyip milli takım kadrosundan çıkarıldı.