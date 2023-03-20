Altay Bayındır imzanın ardından konuştu!

Sözleşmesini uzatmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Altay Bayındır, "Çok duygu yüklü bir an. 2019'da camiaya gelmiştim. O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, duygu ve düşünceler içerisindeyim. Dört yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

2019'dan beri forma giydiği Fenerbahçe'de çok güzel anılar biriktirdiğinin altını çizen milli kaleci, "İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, keyifli, mutlu ve huzurlu geçer. Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. Dört yıl ağızdan bir anda çıkabiliyor ama bu dört yılın içinde yaşanmış pek çok şey var. İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün ve beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz." şeklinde görüş belirtti.

ALİ KOÇ: ALTAY'IN AİLESİNE VE SEVDİKLERİNE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Altay Bayındır'ın Türk futbolunda örnek bir sporcu olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Camiamıza, Altay'a, Türk futboluna, Altay'ın ailesine ve sevdiklerine hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç kaldık ama sonunda 4 sene imzaladık. Önümüzdeki 4 sene içinde neler olur, artık zaman gösterecek. Bildiğim bir şey var ki Altay'ın; hem Fenerbahçe'de sembol hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu ve kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Allah hem Altay'ın hem de camiamızın her daim yolunu açık etsin."